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نبض خبر
هدف این انقلاب، ارزانی و رفع گرسنگی نیست!
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مهدی کوچک زاده نماینده مجلس در اظهاراتی پرواکنش در تجمعات شبانه گفت: «هدف این انقلاب، ارزانی و رفع گرسنگی نیست!» و تاکید کرد این ابتدای راه است و مردم باید پوست شان را کلفت کنند. اظهارات کوچک زاده را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
نظرات بینندگان
نمیدونم خودشم گرسنگی خورده که مزه اونا بچشه کسی که کنار بخار بشینه و بخاد از سرما بنویسه نوشته هاش پوچ و به درد نخوره
یعنی خودش هم گرسنگی میکشه؟
این روزها روزهای گرانی هست. عده ای هم گردنشان کلفت شده
نتیجه سو مدیریت مسئولین همین میشه دیگه
کی به ایشون اجازه داده از طرف 90 ملیون آدم حرف یزنه و اهداف تعیین کنه؟ در این شرایط اقتصادی جامعه این صحبت ها و محفل ها فقط نمک به زخم های اقتصادی می پاشه
الحق که کوچک زاده است. با مغز کوچک زنگ زده.
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