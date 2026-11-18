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هدف این انقلاب، ارزانی و رفع گرسنگی نیست!

مهدی کوچک زاده نماینده مجلس در اظهاراتی پرواکنش در تجمعات شبانه گفت: «هدف این انقلاب، ارزانی و رفع گرسنگی نیست!» و تاکید کرد این ابتدای راه است و مردم باید پوست شان را کلفت کنند. اظهارات کوچک زاده را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.