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تکنوتابناک
تراکتورهای رباتیک در زمینهای کشاورزی!
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تراکتورهای رباتیک اتوماتیک درو زمینهای کشاورزی در چین را در دست گرفتهاند؛ اتفاقی که هزینه و سرعت کشاورزی را به مراتب افزایش میدهد.
تکنوتابناک
تراکتورهای رباتیک اتوماتیک درو زمینهای کشاورزی در چین را در دست گرفتهاند؛ اتفاقی که هزینه و سرعت کشاورزی را به مراتب افزایش میدهد.
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