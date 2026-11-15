تصاویر تست پرواز هواپیمای مسافربری برقی چین

چگونه چند ارتقای ساده، کارایی یک شات‌گان تاکتیکی را تغییر می‌دهد؟ ارتقای یک شات‌گان تاکتیکی لزوماً به معنای تغییرات گسترده نیست و گاهی تعویض چند قطعه کوچک می‌توا…