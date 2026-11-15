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تصاویر تست پرواز هواپیمای مسافربری برقی چین
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تصاویر منتشر شده تایید میکند که چین نخستین پرواز سرنشیندار هواپیمای تجاری تمامبرقی CE-۲۵A را در شهر بینژو استان شاندونگ با موفقیت انجام داده است. این هواپیمای مسافربری ۱۹ نفره با برد ۴۰۰ کیلومتر و سرعت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، برای پروازهای تجاری میانشهری طراحی شده است.
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