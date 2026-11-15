||12:52
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرخودروی کارکرده هم از دسترس خریدار معمولی دور شد
333 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

تکنوتابناک

تصاویر تست پرواز هواپیمای مسافربری برقی چین

تعداد بازدید: ۱۱۱
کد خبر: 4201976 333 بازدید تاریخ انتشار:
دانلود ویدیو

کد ویدیو

برای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.

تصاویر منتشر شده تایید می‌کند که چین نخستین پرواز سرنشین‌دار هواپیمای تجاری تمام‌برقی CE-۲۵A را در شهر بینژو استان شاندونگ با موفقیت انجام داده است. این هواپیمای مسافربری ۱۹ نفره با برد ۴۰۰ کیلومتر و سرعت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، برای پروازهای تجاری میان‌شهری طراحی شده است.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4201976/

برچسب‌ها:
چینهواپیمای مسافربریفناوریتکنولوژیویدیوتکنوتابناکهواپیمای برقی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.