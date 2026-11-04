||09:13
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحمله تند کیهان به علی دایی و عادل فردوسی‌پور
0 دیدگاه720 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000589 720 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

خودزدنی چینی ها برای گرفتن غرامت

خودزدنی چینی ها برای گرفتن غرامت یکی از اتفاقات مرسوم است که باعث ثبت چنین صحنه‌های کمدی می‌شود.


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000589/

برچسب‌ها:چینقوانیندیهزد و خوردخودزنیغرامتویدیو

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (0)

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید