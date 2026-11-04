خودزدنی چینی ها برای گرفتن غرامت

رفتار تحقیرآمیز دونالد ترامپ با امانوئل مکرون رابرت جیمز باب ریچتی که با نام کید راک شناخته می‌شود خواننده، آهنگساز و رپر آمریکایی و برنده پ…

روایتی از تبعات تکثر موضع گیری‌ مسئولین درباره سیاست خارجی حمزه صفوی در برنامه شیوه به اشاره به انگاره سازی به عنوان یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی، یکی از…

اجراکنندگان با بلیت ۵ میلیونی، اهالی تئاتر نیستند! اکبر زنجانپور، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما به جریان اجرای نمایش‌های پرهزینه در سال‌های اخیر ک…