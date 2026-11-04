کپی پیوندچاپ0 دیدگاه720 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم کد خبر: 100000589 | 720 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۲۹ | 4 November 2026 نبض خبرخودزدنی چینی ها برای گرفتن غرامت خودزدنی چینی ها برای گرفتن غرامت یکی از اتفاقات مرسوم است که باعث ثبت چنین صحنههای کمدی میشود. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000589/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:چینقوانیندیهزد و خوردخودزنیغرامتویدیو گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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