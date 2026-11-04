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روح‌الامین سعیدی، استاد دانشگاه «امام صادق»، در برنامهٔ «شیوه» صداوسیما با اشاره به تحرکات سفارت چین در ایران همزمان با حوادث دی 1404 مدعی شد که این تحرکات نشان می‌داد در آن مقطع چینی‌ها در حوادث دی ماه کار جمهوری اسلامی ایران را تمام شده می‌دانستند! او همچنین عنوان کرد که روسیه به دلیل همسایگی با ایران به صراحت گفته‌اند و همچنین چینی‌ها مخالف برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای هستند اما می‌توان نظر آنها را تغییر داد. این بخش از اظهارات این کارشناس را می‌بینید و می‌شنوید.