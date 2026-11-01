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حمزه صفوی استاد دانشگاه تهران گفت: «در بحث اطلاعاتی ما خوردیم، بد هم خوردیم و هیچکس هم پاسخگو نیست... می‌گویند حوادث دی ماه 1404 کار جاسوسان بوده، نهاد اطلاعاتی پس چه کار می کرده که هزاران نفر جاسوس آمدند و...؟!... رهبر شهید گفتند سلاحی داریم ناو را غرق می کند، چرا در جنگ 40 روزه غرق نکردیم؟... سال‌هاست بازدارندگی اطلاعاتی را از دست داده‌ایم؛ به روی خودمان هم نمی‌آوریم! رکن ضربه خوردنمان، ضعف اطلاعاتی است؛ هیچکس هم پاسخگو نیست...» اظهارات صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.