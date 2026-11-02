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ورزش
کد خبر: 100000114 11463 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

سوغات ژاپن که آرش یوشیدا به ایرانی‌ها داد

آرش یوشیدا کشتی گیر ژاپنی ایرانی الاصل به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران سوغاتی ژاپنی داد.




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برچسب‌ها:سوت

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دیدگاه‌ها (4)

علی اسفندیار لزوری فیروزکوه۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۷

جواد اسفنجانی پدر آرش یوشیدا اصالتا مازندرانی هست اهل زرین دشت فیروزکوه هست خون ایرانی در رگ هایش هست ما فیروزکوهی ها هم مازندرانی و مازندرانی زبان هستیم.

Moha۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۵:۱۸

پدرش ایرانیه ولی چطور دوتا کلام زبان فارسی به این یاد نداده

آرش۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۵

آرش یوشیدا کشتی گیر ژاپنی -ایرانی که باعث افتخار هر دو ملت ژاپن و ایران است .انشالله سالها بدرخشه در میادین بین المللی ایکاش کارش رو میدانستیم که مثل کشتی گیران ایرانی احیانا با تاکسی و یا دستفروشی روزگار نمیگذرونه؟ خوب بود فدراسیون کشتی هم فقط به ورزش کشتی گیران نپرداخته باشه و نگاهی به معیشت زندگی شان هم داشته باشند البته با حقوق بین الملی ارزی!

104۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۳۱

قیافه اش دورگه است یعنی ایرانی الصل نیست و پدرش ژاپنی است.

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