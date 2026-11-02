کپی پیوندچاپ4 دیدگاه11463 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›بسته ویدیویی›ورزش فیلم<<بسته ویدیویی<<ورزش ورزش کد خبر: 100000114 | 11463 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۳۶ | 2 November 2026 سوتسوغات ژاپن که آرش یوشیدا به ایرانیها داد آرش یوشیدا کشتی گیر ژاپنی ایرانی الاصل به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران سوغاتی ژاپنی داد. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000114/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سوت گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (4) علی اسفندیار لزوری فیروزکوه۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۷ جواد اسفنجانی پدر آرش یوشیدا اصالتا مازندرانی هست اهل زرین دشت فیروزکوه هست خون ایرانی در رگ هایش هست ما فیروزکوهی ها هم مازندرانی و مازندرانی زبان هستیم. موافقم 0مخالفم 0 پاسخ Moha۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۵:۱۸ پدرش ایرانیه ولی چطور دوتا کلام زبان فارسی به این یاد نداده موافقم 0مخالفم 1 پاسخ آرش۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۵ آرش یوشیدا کشتی گیر ژاپنی -ایرانی که باعث افتخار هر دو ملت ژاپن و ایران است .انشالله سالها بدرخشه در میادین بین المللی ایکاش کارش رو میدانستیم که مثل کشتی گیران ایرانی احیانا با تاکسی و یا دستفروشی روزگار نمیگذرونه؟ خوب بود فدراسیون کشتی هم فقط به ورزش کشتی گیران نپرداخته باشه و نگاهی به معیشت زندگی شان هم داشته باشند البته با حقوق بین الملی ارزی! موافقم 8مخالفم 0 پاسخ 104۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۳۱ قیافه اش دورگه است یعنی ایرانی الصل نیست و پدرش ژاپنی است. موافقم 1مخالفم 14 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (4)
جواد اسفنجانی پدر آرش یوشیدا اصالتا مازندرانی هست اهل زرین دشت فیروزکوه هست خون ایرانی در رگ هایش هست ما فیروزکوهی ها هم مازندرانی و مازندرانی زبان هستیم.
پدرش ایرانیه ولی چطور دوتا کلام زبان فارسی به این یاد نداده
آرش یوشیدا کشتی گیر ژاپنی -ایرانی که باعث افتخار هر دو ملت ژاپن و ایران است .انشالله سالها بدرخشه در میادین بین المللی ایکاش کارش رو میدانستیم که مثل کشتی گیران ایرانی احیانا با تاکسی و یا دستفروشی روزگار نمیگذرونه؟ خوب بود فدراسیون کشتی هم فقط به ورزش کشتی گیران نپرداخته باشه و نگاهی به معیشت زندگی شان هم داشته باشند البته با حقوق بین الملی ارزی!
قیافه اش دورگه است یعنی ایرانی الصل نیست و پدرش ژاپنی است.
دیدگاه خود را بنویسید