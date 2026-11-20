گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که طرح سهمیه‌بندی نان در استان‌هایی مثل زنجان و خوزستان به صورت آزمایشی در حال اجراست؛ اما یک حقیقت تکان‌دهنده مشخص شده است که گویا این طرح بدون اطلاع و اجازه مجلس در حال پیشروی است!

مردم با نان سر و کار دارند، این شوخی‌بردار نیست/ هیچ خبری از سهمیه‌بندی نان به ما داده نشد

در حالی که بحث‌های مربوط به مدیریت ارز و نان در کمیسیون اجتماعی مجلس با شدت ادامه دارد، اطلاعات جدید از اجرای آزمایشی طرح سهمیه‌بندی نان در برخی استان‌ها به گوش می‌رسد نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگویی با تابناک نگرانی‌های جدی از سوی نمایندگان درباره اجرای این طرح که بدون کسب نظر از مجلس و در شرایط حساس معیشتی مردم ابراز شده است .

نادر قلی ابراهیمی افزود: در بررسی جریان اخبار پیرامون مدیریت مصرف نان، مشخص شد که گویا طرحی آزمایشی در مقیاس محدود در حال اجراست با این حال، نکته چالش‌برانگیز این است که این اقدامات بدون دریافت مجوز رسمی از مجلس انجام شده است و تا این لحظه هیچ ارائه یا هماهنگی رسمی با ما انجام نشده است که به نظر می‌رسد این طرح در حال گذر از مراحل آزمایشی در یک یا دو استان است؛ اما سوال اصلی اینجاست که آیا قرار است این اقدام بدون نظر مجلس انجام شود؟

او در ادامه با اشاره به حساسیت بالای موضوع نان برای معیشت مردم افزود: مردم در شرایط بسیار سختی هستند و بحث گرانی نان، از حساس‌ترین مسائل است. اگر این موضوع به مرحله نهایی برسد، مجلس حتماً وارد عمل خواهد شد. هرگونه اعمالی در این زمینه باید حتماً از کانال مجلس عبور کند و نمایندگان مردم را در جریان قرار دهند؛ چرا که اگر نمایندگان از این طرح بی‌اطلاع باشند، طرح با شکست مواجه خواهد شد.

این نماینده با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت مردم گفت: مردم با نان سر و کار دارند و این مسئله اصلاً شوخی‌بردار نیست. اگر قرار است چنین طرحی اجرا شود، باید حتماً از کانال مجلس رد شود و نمایندگان مردم را در جریان بگذارد. اگر نمایندگان از این تصمیم بی‌خبر باشند، این طرح شکست خواهد خورد!

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت نظارت پارلمانی، خواستار ارائه گزارش رسمی از روند اجرای این طرح آزمایشی به مجلس در هفته آینده شد تا تکلیف نهایی این سیاست در برابر مردم مشخص شود.