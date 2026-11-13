شرایط خاص هرمزگان باید در تعیین سهمیه سوخت لحاظ شود

گروه اسنان‌ها - امام جمعه میناب با تأکید بر ضرورت بازنگری در سهمیه‌بندی سوخت، خواستار لحاظ کردن شرایط جغرافیایی و نیازهای معیشتی و شغلی مردم هرمزگان در تصمیم‌گیری‌های دولت شد و اعلام کرد سهمیه ۵۰ لیتری بنزین پاسخگوی نیاز روزمره شهروندان و اقشار وابسته به حمل‌ونقل در این استان نیست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، حجت‌الاسلام و المسلمین «عباس ذاکری» امام جمعه میناب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مشکلات مردم در زمینه تأمین سوخت اظهار کرد: دولت‌مردان باید شرایط استان هرمزگان را با سایر استان‌ها مقایسه کنند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سهمیه سوخت، ویژگی‌ها و نیازهای مردم این منطقه را در نظر بگیرند.

وی افزود: سهمیه ۵۰ لیتری بنزین نمی‌تواند نیازهای روزمره مردم هرمزگان را تأمین کند و ضروری است مسئولان با بررسی دقیق شرایط استان، برای رفع این مشکل تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.

امام جمعه میناب با بیان اینکه مشکلات سوخت به یک گروه خاص محدود نمی‌شود، گفت: معلمان، پزشکان، رانندگان، فعالان حمل‌ونقل عمومی و رانندگان تاکسی‌های شهری و روستایی برای انجام فعالیت‌های شغلی و خدمت‌رسانی به مردم به سوخت نیاز دارند و محدودیت‌های موجود مشکلاتی برای آنان ایجاد کرده است.

ذاکری ادامه داد: بسیاری از شهروندان برای انجام امور روزانه، رفت‌وآمد به محل کار و ارائه خدمات در مناطق مختلف شهری و روستایی به خودرو وابسته هستند؛ ازاین‌رو لازم است در تعیین سهمیه سوخت، شرایط خاص هرمزگان و نیاز واقعی اقشار مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به شهرستان میناب بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولان با درک مشکلات مردم و بررسی کارشناسی شرایط منطقه، تدابیر مناسبی برای تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان و فعالان اقتصادی اتخاذ کنند.

خطیب جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث نهم اسفندماه سال گذشته و شهادت امام شهید و دانش‌آموزان مدرسه شجره‌طیبه میناب اظهار کرد: در این حادثه، دشمنان و استکبار جهانی جنایت بزرگی مرتکب شدند و جمعی از دانش‌آموزان بی‌گناه این مدرسه به شهادت رسیدند.

وی افزود: پس از این جنایت، مردم با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها و برگزاری مراسم عزاداری، حمایت و وفاداری خود را نسبت به امام شهید نشان دادند و بار دیگر همبستگی و همراهی خود را به نمایش گذاشتند.

ذاکری با اشاره به تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی و تغییر نخست‌وزیر این رژیم تصریح کرد: تغییر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی موجب تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود؛ چراکه ماهیت این رژیم و رویکرد آن در قبال ملت‌های منطقه تغییری نکرده است.

امام جمعه میناب همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت مردم مظلوم غزه گفت: نباید از شرایط دشوار مردم غزه غافل شد و لازم است مظلومیت این مردم مورد توجه قرار گیرد و حمایت از آنان ادامه داشته باشد.

ذاکری با اشاره به محاصره‌ها و فشارهای دریایی، هوایی و زمینی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت، حمایت‌های رهبری سید مجتبی خامنه‌ای و همراهی مردم در برابر این فشارها ایستادگی می‌کند.

وی در ادامه خطبه‌ها با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت و ضرورت توجه خانواده‌ها به این موضوع گفت: اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی است و باید مردم به رعایت و اجرای این سیاست‌ها تشویق شوند.

امام جمعه میناب با بیان اینکه جمعیت از مسائل مهم و تأثیرگذار بر آینده کشور به شمار می‌رود، بر ضرورت توجه به اهمیت فرزندآوری و ترویج فرهنگ خانواده تأکید کرد.

ذاکری همچنین درگذشت کوروش زارعی، هنرمند مینابی را به جامعه هنری شهرستان و خانواده این هنرمند تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

خطیب جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، به تبیین جایگاه والای آن حضرت و ویژگی‌های شخصیتی، اخلاقی و معنوی ایشان پرداخت و بر ضرورت الگوگیری از سیره و منش حضرت فاطمه زهرا(س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

ذاکری در پایان نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، پرهیز از گناه و پایبندی به آموزه‌های دینی دعوت کرد.