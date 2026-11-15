گروه استان‌ها - عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تفاوت شرایط مناطق مختلف هرمزگان گفت: تصمیم‌گیری در حوزه‌های درمان، عمران، حمل‌ونقل و خدمات عمومی باید متناسب با اقتضائات محلی هر منطقه باشد و نمی‌توان برای همه مناطق استان نسخه‌ای واحد در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «سیدمحمدرضا موسوی» عضو شورای شهر بندرعباس در دویست‌وبیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل عمومی در محدوده شهری و حومه اظهار کرد: مشکلات این حوزه تنها به داخل شهر بندرعباس محدود نمی‌شود و در مناطق حومه نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که عملکرد مجموعه حمل‌ونقل در این بخش نیز رضایت‌بخش نبوده است.

وی با اشاره به تذکر قبلی شورا به شهردار درباره وضعیت حمل‌ونقل افزود: در این زمینه کارت زرد نخست به شهردار داده شد، اما تاکنون اقدام مؤثر و تحول ملموسی برای حل مشکلات مشاهده نشده است.

عضو شورای شهر بندرعباس با انتقاد از بسنده کردن به مکاتبات و مصوبات اداری تصریح کرد: مردم از مکاتبات و مصوبات استفاده نمی‌کنند، بلکه انتظار دارند نتیجه تصمیمات را در خدمات و امکانات شهری ببینند؛ بنابراین لازم است هیأت‌رئیسه شورا با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند و پیگیری‌ها از مرحله کاغذی به اقدامات عملی برسد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه‌های اداری در مسیر تأمین و توزیع کالا گفت: یکی از پرسش‌های جدی این است که چرا کالایی که از طریق بنادر هرمزگان وارد کشور می‌شود، برای دریافت مجوز استاندارد باید به استان‌های همجوار ارسال شود و چرا زیرساخت‌ها و آزمایشگاه‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش و صدور مجوز در استان فراهم نیست.

وی با اشاره به جایگاه بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالا به کشور افزود: نبود زیرساخت‌های لازم در استان و انتقال کالا به استان‌های دیگر برای انجام مراحل اداری، هزینه‌های مضاعفی به فعالان اقتصادی و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل کالا اظهار کرد: وقتی هزینه حمل کالا از امارات تا بندرعباس حدود هزار درهم است، اما انتقال همان کالا از استان‌های همجوار مانند بوشهر به بندرعباس بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار درهم هزینه دارد، طبیعی است که این رویه‌ها بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر بگذارد.

موسوی این شرایط را زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تأمین کالا و حتی سوق یافتن بخشی از مبادلات به مسیرهای غیررسمی دانست و خواستار بازنگری در رویه‌های اداری و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز در هرمزگان شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای متناسب‌سازی تصمیمات با شرایط مناطق مختلف کشور بیان کرد: باید از اختیارات قانونی و ظرفیت شورای تأمین برای حل مشکلات مناطق استفاده شود و بررسی شود که آیا می‌توان محدودیت‌ها و هزینه‌های مربوط به تأمین کالا، از جمله انتقال برنج از شمال کشور به جنوب، را با توجه به شرایط منطقه‌ای تعدیل کرد.

این عضو شورا با بیان اینکه هرمزگان به‌عنوان یکی از مبادی اصلی ورود کالا به کشور نباید از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل تأمین و توزیع کالا محروم بماند، خواستار بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم شد.

موسوی در ادامه با اشاره به پیامدهای تصمیمات حوزه سوخت بر زندگی اقشار مختلف جامعه گفت: موضوع سوخت را نباید صرفاً از یک بُعد اقتصادی یا اجرایی بررسی کرد؛ چراکه آثار این تصمیمات از معلمی که برای رسیدن به محل خدمت باید مسافت طولانی طی کند تا بیماری که برای دریافت خدمات درمانی نیازمند جابه‌جایی است، زندگی گروه‌های مختلف مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات خانواده‌های دارای فرزند معلول اظهار کرد: باید شرایط خانواده‌ای را در نظر گرفت که برای انتقال فرزند معلول خود از منطقه‌ای مانند ایسین به مدارس بندرعباس با مشکل مواجه است و ممکن است در نتیجه این محدودیت‌ها، فرزندش از خدمات آموزشی و حمایتی محروم بماند.

این عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به وجود حدود ۹ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت در بندرعباس افزود: تصمیم‌گیری و مدیریت زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط واقعی زندگی مردم و پیامدهای اجتماعی تصمیمات در آن لحاظ شود.

موسوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تفاوت شرایط مناطق مختلف هرمزگان از پارسیان تا بشاگرد خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه مناطق با شرایط متفاوت، تصمیمات یکسان و بدون توجه به اقتضائات محلی اتخاذ کرد؛ چراکه پیامد چنین تصمیماتی در حوزه‌های درمان، عمران، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی مستقیماً متوجه مردم خواهد شد.

وی در پایان خواستار پیگیری جدی این مطالبات از سوی هیأت‌رئیسه شورای شهر شد و گفت: انتظار می‌رود مسائل مطرح‌شده به‌صورت جدی به اطلاع استاندار هرمزگان، رئیس‌جمهور و سایر مقامات مسئول برسد تا از طرح مطالبات و مکاتبات صرف عبور کنیم و شاهد تصمیمات و اقدامات عملی برای رفع مشکلات مردم استان باشیم.