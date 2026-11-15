گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از تدوین اصلاحیه افزایش سهمیه کارت‌های سوخت استان از اول آذرماه خبر داد و گفت: این تصمیم با توجه به شرایط خاص هرمزگان، از جمله محدودیت‌های حمل‌ونقل عمومی، پراکندگی جغرافیایی، تفاوت‌های اقلیمی و شرایط جنگی استان اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «احمد نفیسی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان و بررسی مسائل و نیازهای استان اظهار کرد: در این سفر مقرر شد اصلاحیه‌ای برای افزایش سهمیه کارت‌های سوخت هرمزگان از ابتدای آذرماه اجرا شود که این سهمیه با توجه به شرایط جنگی استان در نظر گرفته شده و میزان آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

وی افزود: در حوزه سوخت‌رسانی به شناورهای صیادی نیز تصمیم گرفته شده است سوخت مورد نیاز این شناورها به‌صورت متمرکز و از طریق کارت سوخت تأمین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان درباره توزیع بنزین سوپر نیز گفت: مقرر شده است شمار جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین سوپر تا پایان آذرماه به ۲۵ جایگاه افزایش یابد.

نفیسی توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین را از دیگر محورهای تصمیمات این سفر برشمرد و بیان کرد: در بخش سوخت سی‌ان‌جی، گسترش جایگاه‌های عرضه و تشویق رانندگان، به‌ویژه وانت‌داران، برای استفاده از این سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده استفاده از گاز مایع (ال‌پی‌جی) ، به‌ویژه در مناطق شرقی استان، افزایش یابد تا بخشی از نیاز سوختی این مناطق از طریق سوخت‌های جایگزین تأمین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز کارکنان دستگاه‌های دولتی و گروه‌های خدمات‌رسان گفت: قرار است سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات نیروهایی که نیاز بیشتری به بنزین دارند طراحی شود تا سوخت مورد نیاز آنان متناسب با میزان نیاز تأمین شود.

نفیسی افزود: معلمان، کادر درمان، خودروهای خدمات‌رسان از جمله آمبولانس‌ها و خودروهای آتش‌نشانی، نیروهای فعال در حوزه آب و برق و سایر گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی از جمله مشمولان این برنامه خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به روزهای باقی‌مانده تا پایان آبان‌ماه اظهار کرد: تدابیری در نظر گرفته شده است تا در شهرستان‌ها برای افرادی که سهمیه شخصی آنان به پایان رسیده اما همچنان به سوخت نیاز دارند، راهکارهای لازم پیش‌بینی شود.

نفیسی در پایان از مردم خواست با همراهی و مدیریت مصرف سوخت، کمک کنند این شرایط با مشکلات کمتری پشت سر گذاشته شود.