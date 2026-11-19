گروه استان‌ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از تصویب چهار محور پژوهشی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ موضوعاتی که فرهنگ عامه، نقوش بومی، موسیقی و نمایش و همچنین تحولات فرهنگی و هنری استان در دوران پساجنگ را در کانون توجه قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، «فرخنده جلالی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار کرد: اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۵ با هدف تقویت مطالعات بومی، ثبت و مستندسازی میراث فرهنگی و هنری و حمایت از پژوهشگران استان تدوین و برای بررسی و چاپ تصویب شده‌اند.

بر اساس این گزارش، چهار محور تعیین‌شده برای پژوهش‌های فرهنگی و هنری هرمزگان عبارت‌اند از:

۱. ضرب‌المثل‌ها؛ آینه فرهنگ و هویت مردم هرمزگان

پژوهش «جستاری در فرهنگ عامه هرمزگان با محوریت ضرب‌المثل‌ها» به قلم استاد علی رضایی، با تمرکز بر نقش ضرب‌المثل‌ها در انتقال تجربه‌ها، باورها و هویت فرهنگی نسل‌های مختلف مردم استان.

۲. نقوش گیاهی و جانوری؛ ثبت جلوه‌های هنر بومی

موضوع «نقوش گیاهی و جانوری هرمزگان» با ارائه ساره عباسی، به مطالعه و مستندسازی نقش‌مایه‌های سنتی و بومی برگرفته از طبیعت استان در هنر و فرهنگ منطقه می‌پردازد.

۳. نغمه و هویت؛ پیوند موسیقی و نمایش با فرهنگ جنوب

پژوهش «نغمه و هویت» با محوریت مطالعات موسیقایی و نمایشی، توسط احمد رضایی سرخائی تدوین شده و پیوند میان موسیقی، نمایش و هویت فرهنگی مردم هرمزگان را بررسی می‌کند.

۴. فرهنگ و هنر هرمزگان در پسا‌جنگ؛ واکاوی تحولات فرهنگی

چهارمین محور با عنوان «بررسی وضعیت فرهنگی و هنری استان هرمزگان در پسا‌جنگ» به پیشنهاد محمد میردادی، به تحلیل و ارزیابی شرایط و تحولات عرصه فرهنگ و هنر استان پس از دوران جنگ تحمیلی اختصاص دارد.

جلالی با تأکید بر اهمیت این محورها گفت: این اولویت‌ها بر اساس ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هرمزگان و ضرورت شناخت، حفظ و مستندسازی داشته‌های بومی انتخاب شده‌اند و امید می‌رود با حمایت از پژوهشگران، زمینه تولید آثار ارزشمند و ماندگار در حوزه فرهنگ و هنر استان فراهم شود.

تصویب این چهار محور، فرصتی برای ثبت بخشی از سرمایه‌های ناملموس هرمزگان و تبدیل داشته‌های فرهنگی و هنری این استان به منابع مستند و قابل استفاده برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.