گروه استان‌ها - هواشناسی هرمزگان از آرامش جوی و دریایی استان در روزهای پیش‌رو خبرداد و اعلام کرد: وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در روزهای جمعه و شنبه (۲۹ و ۳۰ آبان) موجب مواج‌شدن خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد شد.

خلیج فارس و تنگه هرمز جمعه و شنبه مواج می‌شوند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، هواشناسی هرمزگان از آرامش جوی و دریایی استان در روزهای پیش‌رو خبر داد و اعلام کرد: وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در روزهای جمعه و شنبه (۲۹ و ۳۰ آبان) موجب مواج‌شدن خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، امروز آسمان استان صاف و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و شرایط دریا برای ترددهای دریایی مساعد پیش‌بینی می‌شود.

با این حال، از روز جمعه تا شنبه وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز موجب افزایش ارتفاع موج خواهد شد؛ از این رو توصیه شده است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه در بنادر غربی استان، در نظر گرفته شود.

همچنین به شناورهای تجاری توصیه شده است از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس در این مدت خودداری کنند.

از نظر دمایی نیز تا پایان هفته جاری، کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما و تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان، به‌ویژه حاجی‌آباد، پیش‌بینی شده است.

هواشناسی هرمزگان با اشاره به احتمال تأثیر سرما بر محصولات کشاورزی و زراعی، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی کشاورزان تأکید کرده است.