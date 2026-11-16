گروه استان‌ها - اداره کل هواشناسی هرمزگان از وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن خلیج فارس خبر داد؛ شرایطی که می‌تواند تردد شناورهای تجاری در مسیرهای دریایی منتهی به استان‌های خوزستان و بوشهر را با مخاطره مواجه کند. همچنین تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان، به‌ویژه حاجی‌آباد، تا پایان هفته پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، آسمان استان صاف و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در مجموع جوی آرام در مناطق مختلف استان حاکم می‌شود.

با این حال، شرایط دریایی در همه مناطق یکسان نیست و خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان تحت تأثیر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش‌بینی می‌شود.

در مقابل، محدوده دریای عمان و تنگه هرمز از شرایط مساعدتری برای ترددهای دریایی برخوردار خواهد بود.

هواشناسی هرمزگان با توصیه به اتخاذ تمهیدات ایمنی لازم، از شناورهای تجاری خواسته است از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

از نظر دمایی نیز تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان، به‌ویژه شهرستان حاجی‌آباد، تا پایان هفته جاری مورد انتظار است؛ موضوعی که ضرورت مراقبت از محصولات کشاورزی و زراعی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت احتمالی سرما را دوچندان می‌کند.

بر این اساس، فعالان دریایی و کشاورزان هرمزگانی باید طی روزهای پیش‌رو توصیه‌های ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.