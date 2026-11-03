گروه استان‌ها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از فعالیت سامانه بارشی در استان از صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه خبر داد و نسبت به وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، تندباد و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، «مهرداد حسن‌زاده» مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۸ هواشناسی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه تا اواخر وقت همان روز، فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از استان تشدید می‌شود و بارش‌های پراکنده تا نسبتاً شدید، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه بخش‌هایی از ۱۰ شهرستان استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، رودان، میناب، بندرعباس، سیریک، خمیر، قشم و بندرلنگه و همچنین محدوده شمال تنگه هرمز در معرض فعالیت این سامانه جوی قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع توفان‌های تندری و صاعقه، کاهش موقت دید افقی و خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی در اثر وزش تندباد از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا خبر داد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد.

حسن‌زاده در پایان از شهروندان خواست از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و در این مدت از کوهنوردی، چرای دام در مناطق مرتفع و عبور از مسیرهای سیلابی بپرهیزند. همچنین پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌های هدایت آب، احتیاط در سفرهای عصرگاهی و خودداری از توقف در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های سبک از دیگر توصیه‌های مهم برای کاهش خسارات احتمالی این سامانه بارشی است.