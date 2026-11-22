گروه استان‌ها - مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی به‌عنوان یکی از راهبردهای توانمندسازی اقتصادی مددجویان خبرداد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۳۴۸ نیروگاه خورشیدی انفرادی با ظرفیت تولید ۱۱ هزار و ۷۴۰ کیلووات در استان فعال شده و طرح‌های تجمیعی نیز زمینه درآمد پایدار ۴۰۴ خانوار تحت حمایت را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «حمید باسره» مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه اشتغال‌زایی و خودکفایی همراه با درآمد پایدار از اهداف اصلی این نهاد است، اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی یکی از برنامه‌های کلیدی کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی خانوارها و ایجاد درآمد مستمر به شمار می‌رود.

وی افزود: در این طرح، خانوارهای واجد شرایط با تولید برق از انرژی خورشیدی و فروش آن به شبکه سراسری، ضمن مشارکت در تولید انرژی پاک، از منبع درآمدی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به اجرای نیروگاه‌های خورشیدی انفرادی در منازل مددجویان گفت: این نیروگاه‌ها بر پشت‌بام خانه‌های مسکونی احداث و به شبکه برق سراسری متصل می‌شوند تا خانواده‌های تحت حمایت بتوانند از محل فروش برق تولیدی، درآمد کسب کنند.

باسره ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سامانه هوشمند کمیته امداد و سامانه ملی راهبردی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تا اول آبان‌ماه سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۳۴۸ انشعاب فعال نیروگاه خورشیدی خانگی انفرادی در استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت هر یک از این نیروگاه‌ها پنج کیلووات است، تصریح کرد: مجموع ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی انفرادی مددجویان هرمزگان به ۱۱ هزار و ۷۴۰ کیلووات می‌رسد.

حرکت از نیروگاه‌های انفرادی به سمت طرح‌های تجمیعی

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان یکی از رویکردهای جدید این نهاد را توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی حمایتی عنوان کرد و گفت: این مدل برای خانواده‌هایی طراحی شده است که امکان نصب نیروگاه در محل سکونت خود را ندارند.

باسره افزود: نیروگاه‌های تجمیعی شهرستان میناب با ظرفیت هزار و ۲۰ کیلووات و شهرستان بستک با ظرفیت هزار کیلووات احداث شده‌اند که در مجموع، ظرفیت تولید برق این دو نیروگاه به ۲ هزار و ۲۰ کیلووات می‌رسد.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۴۰۴ خانوار تحت حمایت از این طرح‌ها اظهار کرد: تمامی ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجمیعی به شبکه سراسری متصل است و درآمد حاصل از فروش برق به خانواده‌های مشمول اختصاص می‌یابد.

اجرای طرح‌های جدید برای خانواده‌های نیازمند

باسره با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری منعقدشده در سال ۱۴۰۱ میان وزارت نیرو و نهادهای حمایتی، به‌ویژه کمیته امداد، گفت: با توجه به شرایط کشور، ضرورت تأمین نیازهای اساسی از جمله تولید برق، جبران کمبود و ایجاد تراز در شبکه برق، مشارکت خانوارهای واجد شرایط در احداث نیروگاه‌های خورشیدی انفرادی و تجمیعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: امسال با توجه به ظرفیت‌های استان هرمزگان، اجرای ۲ هزار و ۱۰۲ نیروگاه خورشیدی انفرادی و تجمیعی برای خانواده‌های نیازمند و محرومی که توانایی انجام فعالیت‌های سخت را ندارند، از جمله سالمندان و زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی، برنامه‌ریزی و آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در تشریح اقدامات انجام‌شده در بخش نیروگاه‌های انفرادی گفت: تاکنون ۶۵ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای خانوارهای روستایی استان اجرا شده است.

باسره با اشاره به هزینه اجرای این طرح‌ها بیان کرد: اعتبار برآوردشده برای احداث این نیروگاه‌ها بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان است و نیروگاه‌های اجراشده به شبکه برق استان متصل شده‌اند.

وی همچنین از اجرای طرح‌های جدید در بخش نیروگاه‌های تجمیعی خبر داد و گفت: در حال حاضر، فرآیند خرید نیروگاه خورشیدی برای ۴۹۲ خانوار در قالب طرح‌های تجمیعی در حال انجام است که برای اجرای این پروژه، ۱۲۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

مشارکت دستگاه‌ها در توسعه انرژی پاک و توانمندسازی مددجویان

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان با اشاره به مشارکت مجموعه‌های اجرایی و حمایتی در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد: پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی در سال جاری با مشارکت شرکت ارزش‌آفرینان ایده پایدار، شرکت توزیع برق، بنیاد برکت و بانک‌های عامل اجرا شده است.

باسره خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کمک به حفظ محیط‌زیست و توسعه انرژی پاک، به پایداری تولید برق و ایجاد درآمد مستمر برای مددجویان استان کمک می‌کند و گامی در مسیر توانمندسازی اقتصادی و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت به شمار می‌رود.