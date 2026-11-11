بررسی عملکرد کمیته امداد کردستان با حضور مدیرکل بازرسی استان

گروه استان‌ها ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان در نشست شورای مدیران این نهاد که با حضور مدیرکل بازرسی استان، معاونان و مدیران کمیته امداد و رؤسای ادارات شهرستانی برگزار شد، گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه‌های حمایت معیشتی، اشتغال، مسکن، توانمندسازی مددجویان و خدمات‌رسانی به خانواده‌های تحت حمایت ارائه کرد و در عین حال، برخی چالش‌های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات بانکی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «رضا طوسی» در این نشست با قدردانی از تلاش امدادگران و کارکنان کمیته امداد استان، اظهار کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند باید بدون منت، همراه با اثرگذاری و با هدف حفظ کرامت انسانی و توانمندسازی واقعی مددجویان دنبال شود.

تشکیل قرارگاه همدلی و رسیدگی فوری به درخواست‌های معیشتی

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه، از تشکیل قرارگاه همدلی در این نهاد خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی این قرارگاه، رسیدگی سریع به درخواست‌های معیشتی خانواده‌هایی بود که در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی با مشکلات بیشتری مواجه شدند.

وی افزود: در این چارچوب، درخواست‌های ثبت‌شده در کوتاه‌ترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شدند و تلاش شد پرونده‌های واجد شرایط بدون معطلی وارد چرخه حمایت شوند.

طوسی با اشاره به ثبت حدود ۴۱ هزار درخواست نیازمندی در سال گذشته، عنوان کرد: از این تعداد، حدود ۳۷ هزار درخواست مورد بررسی قرار گرفت و خانواده‌های واجد شرایط به چرخه حمایتی کمیته امداد اضافه شدند.

حمایت از بیش از ۲۴۴ هزار نفر در کردستان

وی با تشریح گستره خدمات این نهاد در استان اظهار کرد: کمیته امداد کردستان در حال حاضر از حدود ۹۵ هزار و ۵۹۳ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۴۴ هزار نفر حمایت می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به پراکندگی جمعیت تحت پوشش در شهرستان‌های استان، مریوان را از شهرستان‌های دارای بیشترین تعداد پرونده حمایتی عنوان کرد و گفت: شرایط مرزی، مشکلات معیشتی و آسیب‌دیدن برخی مشاغل در جریان جنگ تحمیلی، از عوامل افزایش نیازهای حمایتی در این شهرستان بوده است.

وی همچنین به حضور حدود ۶۰ هزار سالمند در میان جمعیت تحت حمایت اشاره کرد و افزود: توجه به نیازهای این گروه و تأمین خدمات ضروری آنان از برنامه‌های مستمر کمیته امداد است.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده مددجویان در جنگ تحمیلی

طوسی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۷۹۲ واحد مسکونی متعلق به مددجویان دچار خسارت شد که پنج واحد به‌طور کامل تخریب شده بود.

وی افزود: برای خانواده‌های آسیب‌دیده، تأمین اقلام ضروری، لوازم خانگی، پوشاک، پتو، بسته‌های معیشتی و کمک‌های نقدی در دستور کار قرار گرفت و روند بازسازی واحدهای تخریب‌شده نیز آغاز شد.

ایجاد ۲۹ هزار فرصت شغلی و حرکت به سمت خودکفایی

مدیرکل کمیته امداد کردستان با تأکید بر اینکه توانمندسازی صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: طی سه تا چهار سال گذشته، برای حدود ۲۹ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده و بخشی از خانواده‌های تحت حمایت نیز به مرحله خودکفایی رسیده‌اند.

وی با اشاره به شناسایی حدود ۸۰ هزار نفر از مددجویان مستعد اشتغال در استان افزود: این افراد بر اساس استعداد، مهارت، تجربه و ظرفیت‌های فردی ارزیابی می‌شوند و پس از مشاوره شغلی، آموزش‌های تخصصی و مهارتی و شناسایی زمینه فعالیت، به سمت ایجاد کسب‌وکار هدایت خواهند شد.

طوسی ادامه داد: نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زایی نیز از برنامه‌های جدی این نهاد است و طرح‌های ایجادشده به مدت سه تا پنج سال مورد پایش قرار می‌گیرند تا در صورت بروز مشکل، حمایت‌های لازم برای پایداری فعالیت اقتصادی انجام شود.

انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات بانکی؛ تنها ۲۶ درصد اعتبارات استانی پرداخت شده است

یکی از محورهای مهم این نشست، مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی از سوی بانک‌های عامل بود.

طوسی با اشاره به اختصاص حدود ۲۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع استانی گفت: در این بخش، یک‌هزار و ۴۸ پرونده تکمیل و به بانک‌های عامل معرفی شده است، اما تاکنون تنها ۲۸۷ پرونده با اعتباری حدود ۷۸ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان معادل حدود ۲۶ درصد پرونده‌های معرفی‌شده است، افزود: بخشی از پرونده‌ها هنوز از سوی بانک‌ها به شعب ارجاع نشده و بخشی دیگر نیز با وجود تکمیل مدارک، در انتظار پرداخت تسهیلات هستند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان همچنین از اختصاص ۸۷۹ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی برای اشتغال خبر داد و گفت: با احتساب سایر منابع، مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اشتغال مددجویان استان به بیش از یک‌هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی کمیته امداد برای ایجاد حدود ۶ هزار فرصت شغلی در استان انجام شده است، اما تحقق این هدف به همکاری و همراهی جدی بانک‌های عامل در پرداخت به‌موقع تسهیلات بستگی دارد.

ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و رفع موانع پرداخت تسهیلات

طوسی با اشاره به پیگیری مستمر پرونده‌های اشتغال و مسکن در شعب بانکی اظهار کرد: کمیته امداد برای هر شعبه بانکی، یکی از کارکنان خود را به‌عنوان رابط و مسئول پیگیری معرفی کرده است تا وضعیت پرونده‌ها به‌صورت هفتگی بررسی و موانع پرداخت تسهیلات مشخص شود.

وی افزود: در این روند، دلایل تأخیر در پرداخت، از نقص مدارک و مشکلات ضمانت گرفته تا محدودیت منابع بانکی، به‌صورت مشخص احصا می‌شود تا امکان پیگیری مؤثرتر فراهم شود.

شناسایی ۲۰ هزار خانواده مستأجر و پیگیری تأمین مسکن مددجویان

مدیرکل کمیته امداد کردستان مسکن را یکی دیگر از محورهای مهم توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت دانست و گفت: در جریان به‌روزرسانی اطلاعات مددجویان، حدود ۲۰ هزار خانواده مستأجر در استان شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات حوزه مسکن افزود: با وجود پیش‌بینی ۴۸ میلیارد تومان اعتبار سالانه برای کمک‌هزینه اجاره مسکن، طی شش ماه گذشته حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از مرکز برای این موضوع تأمین و پرداخت شده است.

طوسی همچنین از اختصاص حدود ۳۷۴ میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات مسکن مددجویان خبر داد و خواستار تسریع در ابلاغ و پرداخت منابع بانکی این بخش شد.

حمایت از دانش‌آموزان و نخبگان؛ ۳۵۹ قبولی در میان ۵۴۱ داوطلب کنکور

وی در ادامه به اقدامات کمیته امداد در حوزه تحصیل و حمایت از استعدادهای برتر اشاره کرد و گفت: حدود ۴۲ هزار و ۳۵۶ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در استان قرار دارند و حدود ۸۷۰ نفر نیز در زمره نخبگان و استعدادهای برتر شناسایی شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به برنامه‌های مشاوره‌ای، آموزشی و هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان مستعد افزود: در سال گذشته از مجموع ۵۴۱ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت که در فرآیند ورود به دانشگاه و آزمون کنکور شرکت کردند، ۳۵۹ نفر موفق به قبولی شدند.

به گفته وی، ۲۷۱ نفر از پذیرفته‌شدگان رتبه زیر ۱۰ هزار کسب کردند که از این تعداد، ۲۱ نفر رتبه زیر هزار و ۷۲ نفر نیز در رشته‌های پزشکی پذیرفته شدند.

تأکید بر خدمت‌رسانی بدون منت و حفظ کرامت مددجویان

طوسی در جمع‌بندی سخنان خود، سه اصل خدمت بدون منت، اثربخشی خدمات و توانمندسازی خانواده‌ها را مبنای فعالیت کمیته امداد دانست و تصریح کرد: هدف نهایی این نهاد، صرفاً ارائه کمک‌های مقطعی نیست، بلکه باید با شناسایی استعدادها، ایجاد اشتغال پایدار، تأمین مسکن و حمایت‌های هدفمند، زمینه استقلال اقتصادی و حفظ عزت و کرامت خانواده‌ها فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مجموعه بازرسی استان، ابراز امیدواری کرد تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بتواند به رفع موانع خدمت‌رسانی، به‌ویژه در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال و مسکن مددجویان، کمک کند.