گروه استان‌ها - مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان از افزایش ۳۰ درصدی استقبال از دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم طلاب و روحانیون اهل سنت خبر داد و گفت: این دوره با حضور ۱۶۷ شرکت‌کننده در هفت رشته قرآنی، روزهای اول و دوم آذرماه در سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان، امسال با استقبال بیشتر شرکت‌کنندگان و رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته، در روزهای اول و دوم آذرماه به میزبانی سنندج برگزار خواهد شد.

ماموستا «ایوب احمدپور» ، مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: این دوره از مسابقات به همت مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برگزار می‌شود و ۱۶۷ نفر از جامعه روحانیت اهل سنت، طلاب خواهر و برادر و فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علوم دینی در آن حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت‌ها افزود: دوازدهمین دوره مسابقات با شعار «قرآن، کتاب امت، پیروزی» و با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان ادامه داد: شرکت‌کنندگان در هفت رشته شامل حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ پنج جزء، حفظ یک جزء، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

افزایش ۳۰ درصدی استقبال از این دوره از مسابقات در مقایسه با سال گذشته، نشان‌دهنده ظرفیت و علاقه‌مندی جامعه روحانیت و طلاب اهل سنت کردستان به فعالیت‌های قرآنی و ضرورت توجه بیشتر به تقویت برنامه‌های فرهنگی و دینی در استان است.