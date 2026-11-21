گروه استان‌ها - راشد محمدرضایی، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کردستان، در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی جشنواره «جوان سال ۱۴۰۴» موفق به کسب عنوان برگزیده استانی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، یکی از دانشجویان دانشگاه کردستان در جشنواره «جوان سال ۱۴۰۴» که با هدف شناسایی و معرفی جوانان برتر کشور برگزار می‌شود، موفق به کسب عنوان برگزیده استانی شد.

«راشد محمدرضایی» ، دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کردستان، پس از ارزیابی فعالیت‌ها، دستاوردها و عملکردهای ارائه‌شده در این جشنواره، توانست در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی عنوان برگزیده استانی را از آن خود کند.

این موفقیت در چارچوب جشنواره ملی «جوان سال ۱۴۰۴» و با مشارکت وزارت ورزش و جوانان رقم خورده است؛ رویدادی که با هدف شناسایی استعدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان در حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود.

دانشگاه کردستان نیز ضمن تبریک این موفقیت به راشد محمدرضایی و استاد راهنمای وی، دکتر رضا بیگزاده، ابراز امیدواری کرده است که دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه با تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی، نقش مؤثرتری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند.

این موفقیت بار دیگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه کردستان را در عرصه‌های استانی و ملی برجسته می‌کند.