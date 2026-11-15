دانشگاه نباید از مسائل جامعه فاصله بگیرد؛ دانشجویان راهکار ارائه کنند

گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با جامعه، از دانشجویان خواست با فعالیت در کانون‌های فرهنگی، مسائل و خلأهای اجتماعی را شناسایی کرده و دستاوردهای پژوهشی خود را به راهکارهایی برای حل مشکلات کشور تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان روز یکشنبه در آیین افتتاح سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: دانشجویان باید در کنار تحصیل علم، با حضور فعال در کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، خلأهای جامعه را شناسایی کرده و برای بررسی و رفع آن‌ها به فعالیت‌های پژوهشی و اجتماعی بپردازند.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به منافع عمومی افزود: ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که دانشجویان به‌عنوان مدیران آینده کشور باید از همین امروز آن را تمرین کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه خاطرنشان کرد: فرهنگ پذیرش اختلاف‌نظرها و تفاوت دیدگاه‌ها باید در جامعه نهادینه شود و این موضوع نیز از جمله مسائلی است که کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها می‌توانند به آن بپردازند و زمینه ترویج آن را در جامعه فراهم کنند.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت اثرگذاری فعالیت‌های دانشجویی در تصمیم‌سازی‌های کشور گفت: دستاورد تلاش‌ها و فعالیت‌های دانشجویان باید به گوش مسئولان برسد و به ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات کشور منجر شود.

کردستان؛ نماد وحدت و انسجام ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن خیرمقدم به دانشجویان شرکت‌کننده از سراسر کشور، کردستان را استانی با تنوع مذهبی و نماد وحدت و انسجام ملی توصیف کرد و گفت: در این استان حدود ۸۲ درصد جمعیت اهل سنت و ۱۸ درصد اهل تشیع هستند و مردم سال‌هاست در کنار یکدیگر نماد همزیستی و وحدت بوده‌اند.

معاون استاندار کردستان همچنین با اشاره به تحولات دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: با وجود ۱۰۷ بار حمله دشمن در این ایام، هوشیاری، اتحاد و همدلی مردم موجب شد نقشه‌های دشمن برای ورود به کشور از طریق مرزهای کردستان ناکام بماند.

جشنواره ملی رویش؛ عرصه نمایش توانمندی‌های دانشجویی

گفتنی است جشنواره ملی رویش از مهم‌ترین جشنواره‌های دانشجویی کشور است که با هدف معرفی توانمندی‌ها و ارائه دستاوردهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

به دلیل برگزار نشدن این جشنواره در سال گذشته، سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش امسال به‌صورت همزمان و به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شده است.