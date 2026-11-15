||17:37
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرکشف و توقیف ۵ تن چوب قاچاق در کردستان؛ کامیاران و سقز در کانون برخورد با متخلفان
21بازدید

دانشگاه نباید از مسائل جامعه فاصله بگیرد؛ دانشجویان راهکار ارائه کنند

گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با جامعه، از دانشجویان خواست با فعالیت در کانون‌های فرهنگی، مسائل و خلأهای اجتماعی را شناسایی کرده و دستاوردهای پژوهشی خود را به راهکارهایی برای حل مشکلات کشور تبدیل کنند.

کد خبر: 4202054تاریخ انتشار: 21 بازدید

IMG_۲۰۲۶۱۱۱۵_۱۶۴۵۲۱_۴۶۸

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان روز یکشنبه در آیین افتتاح سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: دانشجویان باید در کنار تحصیل علم، با حضور فعال در کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، خلأهای جامعه را شناسایی کرده و برای بررسی و رفع آن‌ها به فعالیت‌های پژوهشی و اجتماعی بپردازند.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به منافع عمومی افزود: ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که دانشجویان به‌عنوان مدیران آینده کشور باید از همین امروز آن را تمرین کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه خاطرنشان کرد: فرهنگ پذیرش اختلاف‌نظرها و تفاوت دیدگاه‌ها باید در جامعه نهادینه شود و این موضوع نیز از جمله مسائلی است که کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها می‌توانند به آن بپردازند و زمینه ترویج آن را در جامعه فراهم کنند.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت اثرگذاری فعالیت‌های دانشجویی در تصمیم‌سازی‌های کشور گفت: دستاورد تلاش‌ها و فعالیت‌های دانشجویان باید به گوش مسئولان برسد و به ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات کشور منجر شود.

کردستان؛ نماد وحدت و انسجام ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن خیرمقدم به دانشجویان شرکت‌کننده از سراسر کشور، کردستان را استانی با تنوع مذهبی و نماد وحدت و انسجام ملی توصیف کرد و گفت: در این استان حدود ۸۲ درصد جمعیت اهل سنت و ۱۸ درصد اهل تشیع هستند و مردم سال‌هاست در کنار یکدیگر نماد همزیستی و وحدت بوده‌اند.

معاون استاندار کردستان همچنین با اشاره به تحولات دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: با وجود ۱۰۷ بار حمله دشمن در این ایام، هوشیاری، اتحاد و همدلی مردم موجب شد نقشه‌های دشمن برای ورود به کشور از طریق مرزهای کردستان ناکام بماند.

جشنواره ملی رویش؛ عرصه نمایش توانمندی‌های دانشجویی

گفتنی است جشنواره ملی رویش از مهم‌ترین جشنواره‌های دانشجویی کشور است که با هدف معرفی توانمندی‌ها و ارائه دستاوردهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

به دلیل برگزار نشدن این جشنواره در سال گذشته، سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش امسال به‌صورت همزمان و به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شده است.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دانشگاه کردستانجشنواره رویشعلی اکبر ورمقانی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.