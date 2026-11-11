گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، گفت: کتابخانه‌ها زمانی موفق هستند که مردم، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، حضور مستمر و پررنگی در آن‌ها داشته باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و هم‌زمان با رونمایی از پوستر هفته کتاب، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه کتابخانه‌های عمومی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر از نظر زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری کتابخانه‌ها، پیشرفت‌های قابل توجهی در کشور صورت گرفته و وضعیت منابع کتابخانه‌ای نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی افزود: امروز مسئله اصلی تنها ساخت کتابخانه و توسعه فضاهای فیزیکی نیست، بلکه باید زمینه حضور بیشتر مردم در این مراکز فراهم شود؛ چراکه کتابخانه زمانی به جایگاه واقعی خود می‌رسد که محل رفت‌وآمد، مطالعه، گفت‌وگو و فعالیت‌های فرهنگی اقشار مختلف جامعه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به بازدید خود از کتابخانه عمومی بیجار و تحولات صورت‌گرفته در این مجموعه، بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌ای شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: بسیاری از مردم و حتی برخی مسئولان از امکانات و ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی در شهرستان‌ها اطلاع کافی ندارند؛ بنابراین باید با اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی مناسب، مردم را به بازدید و استفاده از این فضاها ترغیب کرد.

پورذهبی همچنین بر افزایش اعضای کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ عضویت تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به فضاهای مطالعاتی و نیازهای اقشار مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان شد.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از یک خوابگاه دخترانه دانش‌آموزی در سنندج، پیشنهاد کرد کتابخانه‌های عمومی برای تجهیز کتابخانه این مجموعه و تأمین کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان همکاری کنند و افزود: فراهم کردن دسترسی آسان به کتاب و منابع مطالعاتی برای نسل نوجوان، اقدامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با انتقاد از گسترش سطحی‌نگری در میان بخشی از نسل جوان به دلیل استفاده نادرست از فضای مجازی، تصریح کرد: مطالعه عمیق و مستمر کتاب می‌تواند به افزایش قدرت تحلیل، تعمیق اندیشه و ارتقای آگاهی جامعه کمک کند. کتاب‌خوانی نباید صرفاً به یک شعار تبدیل شود، بلکه باید در زندگی روزمره مردم و به‌ویژه نسل جدید جایگاه پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت کتاب، روزنامه و مجلات در رشد فرهنگی جوامع، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که اهل مطالعه و تفکر باشد، از عمق فکری بیشتری برخوردار خواهد شد و آثار این موضوع در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نمایان می‌شود.

پورذهبی در پایان ضمن تبریک هفته کتاب و کتاب‌خوانی و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، برای مدیرکل و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان در مسیر گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی آرزوی موفقیت کرد.