گروه استان‌ها ـ آئین اختتامیه بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، هیئت داوران و جمعی از هنرمندان در شهرستان قروه برگزار شد و از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، آئین اختتامیه بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اعضای هیئت داوران، مسئولان و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر نمایش در شهرستان قروه برگزار شد.





در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش گروه‌های نمایشی و عوامل اجرایی جشنواره، از برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد هنری تجلیل به عمل آمد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این آئین از برگزیدگان بخش‌های کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن، بهترین بازیگر خردسال، موسیقی، طراحی لباس، طراحی حرکت و دیگر بخش‌های جشنواره طبق رأی هیئت داوران متشکل از علیرضا استادی، بهنام دانشمند و سیدسوران حسینی با اهدای لوح تقدیر و جوایز قدردانی شد.

گفتنی است هیئت بازبینی بخش خیابانی این دوره از جشنواره متشکل از پیمان جباری، محمد صمدی و آنیتا جعفری بود و یونس صحرارو نیز مسئولیت دبیری اجرایی این بخش را برعهده داشت.

بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه با حضور گروه‌های نمایشی از شهرهای مختلف استان و اجرای آثار در فضاهای عمومی شهرستان قروه برگزار شد.

برگزاری بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان به میزبانی شهرستان قروه طی دو روز، فرصتی برای نمایش توانمندی گروه‌های نمایشی استان و ارتباط مستقیم هنرمندان با شهروندان فراهم کرد.