مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در گفتوگو با تابناک خبر داد؛
برنامههای فرهنگی و هنری را به شهرستانها و روستاها میبریم + فیلم
گروه استانها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به میزبانی قروه از بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان گفت: تمرکززدایی از برنامههای فرهنگی و هنری و اجرای آنها در شهرستانها، بخشها و روستاها از راهبردهای اصلی این اداره کل است.
«علیاصغر دریایی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه دومین روز برگزاری بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان به میزبانی شهرستان قروه از استقبال شهروندان قروهای از اجراهای این جشنواره خبر داد و بر تداوم برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری در شهرستانها تأکید کرد.
وی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: یکی از راهبردهای جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تمرکززدایی از برنامههای فرهنگی و هنری و انتقال بخشی از این برنامهها از مرکز استان به شهرستانها، بخشها و حتی روستاهاست.
دریایی با اشاره به شعار «کردستان فقط سنندج نیست» افزود: در همین راستا بخشی از برنامههای فرهنگی و هنری استان به شهرستانها منتقل شده و امروز شاهد برگزاری بخش خیابانی جشنواره تئاتر استان در شهرستان قروه هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به استقبال شهروندان قروهای از این رویداد بیان کرد: طی دو روز برگزاری جشنواره، مردم حضور پرشور و خوبی در پارکها و محل اجرای نمایشها داشتند که نشاندهنده علاقهمندی شهروندان به برنامههای هنری در شهرستان قروه است.
وی ضمن قدردانی از مسئولان و مردم شهرستان قروه خاطرنشان کرد: از فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان و تمامی افرادی که برای برگزاری این رویداد تلاش کردند و همچنین مردم عزیز قروه که میزبانی شایستهای داشتند، تشکر میکنم.
دریایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد، برنامههای فرهنگی و هنری بیشتری در شهرستان قروه برگزار شود و زمینه بهرهمندی مردم مناطق مختلف استان از رویدادهای هنری فراهم آید.
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