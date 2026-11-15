تکمیل مجتمع فرهنگی و تعریض میدان جهاد نیازمند حمایت مسئولان است + فیلم

گروه استان‌ها - شهردار دلبران با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه تعریض میدان اصلی شهر، خواستار حمایت مسئولان شهرستان و استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه مجتمع فرهنگی و اصلاح مشکلات اجرای شبکه فاضلاب شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «صمد مهدوی»، شهردار دلبران، در حاشیه بازدید فرماندار شهرستان قروه از پروژه‌های عمرانی این شهر، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا اظهار کرد: پروژه تعریض میدان اصلی شهر دلبران با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که علاوه بر تعریض میدان، ساماندهی معابر منتهی به آن و رودخانه مجاور نیز در دستور کار قرار دارد.





وی افزود: این پروژه از طرح‌های اثرگذار و ماندگار شهر دلبران خواهد بود و تلاش می‌کنیم با ادامه روند اجرایی، سال آینده آن را به بهره‌برداری برسانیم.

شهردار دلبران با اشاره به پروژه مجتمع فرهنگی این شهر گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع احداث شده و امسال اجرای فاز نماکاری آن را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ امیدواریم با حمایت و مساعدت مسئولان شهرستان و استان، در سال‌های آینده شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه باشیم.

مهدوی با تأکید بر اهمیت مجتمع فرهنگی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهر تصریح کرد: این پروژه می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم توسعه فرهنگی دلبران باشد و تکمیل آن نیازمند توجه و حمایت جدی مسئولان است.

وی همچنین درباره اجرای شبکه فاضلاب شهر دلبران بیان کرد: شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و مردم نسبت به نحوه اجرای این پروژه و مشکلات ایجادشده برای شهروندان و مجموعه شهرداری انتقاداتی دارند که امیدواریم با تدابیر فرماندار شهرستان قروه و همکاری مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان، این مشکلات برطرف شود.

شهردار دلبران در پایان ضمن قدردانی از حضور فرماندار قروه و هیئت همراه در این شهر، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دلبران شتاب بیشتری بگیرد.