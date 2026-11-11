دلبران میزبان شهید گمنام در ایام فاطمیه شد + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، هم‌زمان با ایام دهه فاطمیه، مردم شهیدپرور شهر دلبران در شهرستان قروه میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس شدند و با حضور در مراسم استقبال و گرامیداشت این شهید والامقام، بار دیگر ارادت خود را به مقام شامخ شهدا نشان دادند.





امام جمعه دلبران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: مفتخریم که در ایام فاطمیه مجلس ما به حضور شهید گمنام منور شده است؛ این شهدا فرزندان حضرت فاطمه زهرا(س) و عزیزکرده‌های ایشان هستند.

وی افزود: حضور در محضر شهید گمنام، رزق و روزی و توفیقی الهی برای مردم این شهر است و خداوند را شاکریم که چنین فرصتی نصیب ما شده است.

یکی از حاضران در این مراسم نیز با اشاره به حال‌وهوای متفاوت شهر دلبران گفت: امروز کوچه‌های شهر ما حال‌وهوای دیگری دارد؛ مهمانی داریم که نامش را نمی‌دانیم، اما راه و رسمش را به‌خوبی می‌شناسیم. آرامش امروزمان را مدیون فداکاری همین شهدا هستیم.

یکی دیگر از شهروندان حاضر در مراسم با ابراز خرسندی از حضور در این محفل معنوی بیان کرد: حضور در چنین مجالسی افتخار و توفیقی ارزشمند است و امروز احساس بسیار خوبی دارم که در جمع استقبال‌کنندگان از این شهید گمنام حضور دارم.

حضور پیکر مطهر این شهید گمنام در دلبران، فرصتی برای تجدید پیمان مردم با آرمان‌های شهدا و یادآوری ایثار و فداکاری مردانی بود که امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون جانفشانی‌های آنان است.