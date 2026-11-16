گروه استان‌ها - اداره‌کل هواشناسی کردستان از احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد بارندگی‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، به‌ویژه در شهرستان‌های بانه و مریوان، شدت بیشتری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه اداره‌کل هواشناسی استان کردستان، وضعیت جوی استان از امروز دوشنبه ۲۵ آبان تا جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با تغییراتی همراه خواهد بود و در برخی مناطق احتمال بارش باران وجود دارد.

بر اساس این گزارش، امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه، شرایط جوی در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار و آرام خواهد بود؛ با این حال، از ساعات بعدازظهر در مناطق غربی استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، با افزایش ابر و فراهم شدن شرایط بارندگی، مناطق شمالی و غربی استان شاهد بارش خواهند بود که این بارش‌ها به‌ویژه در شهرستان‌های بانه و مریوان از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

بررسی پیش‌بینی دمای هوا نیز نشان می‌دهد دمای کمینه و بیشینه در برخی مناطق استان طی این مدت با نوساناتی همراه خواهد بود. بر اساس جدول پیش‌بینی، سنندج در روز دوشنبه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد را در گرم‌ترین ساعات و ۲ درجه را در سردترین ساعات تجربه می‌کند.

در همین روز، بیشینه دمای بانه ۱۶، بیجار ۱۴، دهگلان ۱۶، سروآباد ۱۹، سقز ۱۸، قروه ۱۶، کامیاران ۱۹ و مریوان ۱۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، پیش‌بینی وضعیت جوی روزانه مربوط به ساعت ۷ تا ۱۹ و پیش‌بینی شبانه مربوط به ساعت ۱۹ تا ۷ صبح روز بعد است.