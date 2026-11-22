گروه استان‌ها - مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان، بر ضرورت تبدیل آموزه‌ها و مفاهیم قرآنی به رفتارهای عملی و واقعیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام و المسلمین «طه توکلی» ، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان، قرآن کریم را یکی از مهم‌ترین منابع هدایت فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت عمل به آموزه‌های آن در جامعه تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان کردستان، به‌ویژه شهدای بسیج، اظهار کرد: حضور در جمع قاریان، تالیان، حاملان و عاملان به کلام‌الله مجید، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی و نقش آن در عزت و سربلندی جامعه اسلامی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به ظرفیت‌های ۴۷ ساله انقلاب اسلامی افزود: یکی از فرصت‌های ارزشمند پس از نزول قرآن کریم، فراهم شدن زمینه تبدیل مفاهیم و آموزه‌های قرآنی به مصادیق عینی و عملی در جامعه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین توکلی با تأکید بر اینکه عزت و سربلندی مسلمانان در گرو پایبندی عملی به آموزه‌های قرآن است، بر ضرورت فراتر رفتن از قرائت و تلاوت قرآن و توجه به تحقق مفاهیم آن در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت انس جامعه حوزوی با کلام وحی برگزار شد.