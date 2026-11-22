عزت مسلمانان در گرو عمل به آموزههای قرآن است
گروه استانها - مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان، بر ضرورت تبدیل آموزهها و مفاهیم قرآنی به رفتارهای عملی و واقعیتهای اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام و المسلمین «طه توکلی» ، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان، قرآن کریم را یکی از مهمترین منابع هدایت فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت عمل به آموزههای آن در جامعه تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان کردستان، بهویژه شهدای بسیج، اظهار کرد: حضور در جمع قاریان، تالیان، حاملان و عاملان به کلامالله مجید، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی و نقش آن در عزت و سربلندی جامعه اسلامی است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به ظرفیتهای ۴۷ ساله انقلاب اسلامی افزود: یکی از فرصتهای ارزشمند پس از نزول قرآن کریم، فراهم شدن زمینه تبدیل مفاهیم و آموزههای قرآنی به مصادیق عینی و عملی در جامعه است.
حجتالاسلام و المسلمین توکلی با تأکید بر اینکه عزت و سربلندی مسلمانان در گرو پایبندی عملی به آموزههای قرآن است، بر ضرورت فراتر رفتن از قرائت و تلاوت قرآن و توجه به تحقق مفاهیم آن در عرصههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت انس جامعه حوزوی با کلام وحی برگزار شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.