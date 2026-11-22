گروه استان‌ها - مرزبانان هنگ بانه در جریان عملیاتی ۴۸ ساعته، ۱۲۲ رأس دام قاچاق شامل ۱۱۴ گوسفند و ۸ گوساله را پیش از خروج غیرقانونی از کشور کشف کردند؛ ارزش احشام توقیف‌شده ۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.





به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مرزبانان هنگ بانه در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، موفق شدند از انتقال ۱۲۲ رأس دام به خارج از کشور جلوگیری کنند.

سرهنگ «مراد هنرور» با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مرزبانان طی ۴۸ ساعت گذشته و در پی رصد مستمر نوار مرزی و اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اجرای گشت‌ها و کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، طی چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند ۱۱۴ رأس گوسفند و ۸ رأس گوساله قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و ضبط کنند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان خاطرنشان کرد: عوامل این اقدام غیرقانونی پس از رها کردن احشام از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری آنان با استفاده از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

به گفته سرهنگ هنرور، ارزش دام‌های کشف‌شده بر اساس ارزیابی کارشناسان ۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مرزهای کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با اقلیم کردستان عراق، همواره در معرض تحرکات قاچاقچیان قرار دارند و مقابله با خروج غیرقانونی دام، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های دامی کشور، در جلوگیری از اخلال در بازار و اقتصاد دامپروری نیز اهمیت دارد.