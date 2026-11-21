گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به یک عنوان و تشکیلات نیست، گفت: جان‌فدایی برای ایران، اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع)، از مهم‌ترین ویژگی‌های تفکر بسیجی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در جمع حاضران در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، به تبیین جایگاه و شاخصه‌های تفکر بسیجی پرداخت.





وی با اشاره به آیه ۲۰۷ سوره بقره اظهار کرد: خداوند در این آیه از انسان‌هایی یاد می‌کند که جان خود را برای کسب رضایت الهی معامله می‌کنند و این مفهوم، جلوه‌ای روشن از روحیه ایثار، اخلاص و جان‌فشانی است.

پورذهبی با اشاره به شأن نزول این آیه و فداکاری امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در واقعه لیلةالمبیت افزود: همان‌گونه که حضرت علی(ع) برای حفظ جان پیامبر اسلام(ص) جان خود را در معرض خطر قرار داد، بسیجیان نیز در طول سال‌های گذشته با تأسی از این الگو، در مسیر دفاع از دین، کشور و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشته‌اند.

تفکر بسیجی محدود به یک عنوان نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه بسیج صرفاً یک تشکیلات یا عنوان سازمانی نیست، تصریح کرد: بسیج یک مکتب، مرام، اندیشه و تفکر است و همه نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، فراجا، نیروهای امنیتی، مرزبانان و آحاد مردمی که برای عزت و سربلندی کشور تلاش می‌کنند، می‌توانند در چارچوب این تفکر قرار گیرند.

وی افزود: تفکر بسیجی، تفکری است که جان خود را فدای ایران، اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) می‌کند و در برابر استکبار جهانی با روحیه‌ای شجاعانه و استوار می‌ایستد.

پنج شاخصه اصلی تفکر بسیجی

پورذهبی در ادامه پنج شاخصه مهم تفکر بسیجی را یاد خدا، صفا و خلوص نیت، بصیرت و معرفت، نشاط و امیدواری و همچنین نظم، انضباط، اخلاق‌مداری و مردم‌داری عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اخلاص در فعالیت‌های بسیجی خاطرنشان کرد: بسیجی واقعی برای تشویق، تقدیر، مقام و جایگاه کار نمی‌کند، بلکه هدف اصلی او جلب رضایت خداوند است و نباید در مسیر خدمت، چشم‌انتظار نام و نشان و تشکر دیگران باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان بصیرت را از دیگر ویژگی‌های اساسی این تفکر دانست و گفت: بصیرت تنها شناخت مواضع دشمن نیست، بلکه به معنای درست زندگی کردن، رفتار صحیح، برخورداری از معرفت دینی و توانایی تبیین منطقی مبانی و ارزش‌هاست.

اخلاق‌مداری و مردم‌داری؛ ضرورت تفکر بسیجی

وی با اشاره به اهمیت اخلاق در جامعه اظهار کرد: نباید از کنار مسائلی مانند غیبت، تهمت، بدبینی و بی‌اخلاقی به‌سادگی عبور کرد؛ چراکه تفکر بسیجی علاوه بر شجاعت و ایثار، بر اخلاق‌مداری، نظم، انضباط و رعایت حقوق مردم استوار است.

پورذهبی با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت توجه بیشتر به اخلاق در کنار پیشرفت‌های علمی افزود: پیشرفت واقعی جامعه زمانی محقق می‌شود که رشد علمی با تعالی اخلاقی و معنوی همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف از جمله دفاع مقدس، دفاع از حرم، مقابله با کرونا و جنگ اخیر، عملکرد آنان را مایه افتخار دانست و بر ضرورت حفظ روحیه ایثار، امید و مسئولیت‌پذیری تأکید کرد.

ضرورت تقویت آمادگی و حمایت از رزمندگان

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی و دریایی علیه کشور، بر ضرورت حفظ آمادگی، افزایش همبستگی ملی و حمایت از نیروهای مدافع کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دشمن نباید تصور کند می‌تواند بدون پرداخت هزینه، فشار و محدودیت را بر ملت ایران تحمیل کند، اظهار داشت: باید با حفظ روحیه مقاومت و اتکا به توان داخلی، زمینه مقابله مؤثر با فشارهای دشمن فراهم شود.

پورذهبی در پایان با دعا برای سلامتی و سربلندی رزمندگان اسلام، ابراز امیدواری کرد که با توکل به خداوند متعال، دشمنان ایران و اسلام به عقب رانده شوند و پیروزی و سربلندی کشور و ملت ایران هرچه زودتر رقم بخورد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره مادران شهدا و حضرت ام‌البنین(س)، برای مادران شهدای درگذشته طلب رحمت و برای مادران در قید حیات آرزوی سلامتی و طول عمر کرد.