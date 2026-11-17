رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تصمیم دولت برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، اظهار کرد: این طرح تاکنون در ۱۱ استان کشور اجرا شده و تنها در مهرماه، کاهش حدود ۶ میلیون لیتری مصرف روزانه سوخت را به دنبال داشته است.

به گفته او، در یکی از استان‌های جنوبی، مصرف روزانه از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است؛ کاهشی که سپهوند آن را ناشی از محدود شدن مسیرهای قاچاق سوخت می‌داند.

کارت‌های آزاد؛ یکی از مسیرهای قاچاق سوخت

سپهوند با تأکید بر اینکه مزیت اصلی این طرح جلوگیری از قاچاق سوخت است، گفت: برای مقابله با قاچاق باید زمینه‌های آن را از بین برد و یکی از این زمینه‌ها، استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه برآورد می‌شود روزانه حدود ۲ میلیون لیتر سوخت در تهران از مسیر قاچاق خارج شود، توضیح داد که شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه‌ها می‌تواند امکان رصد و شفافیت مصرف را افزایش دهد.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی، تاکنون حدود ۲۵۰ جایگاه در تهران شناسه‌دار شده‌اند و این روند ادامه دارد. با اجرای این سازوکار مشخص می‌شود هر کد ملی چند بار در روز سوخت‌گیری می‌کند.

سپهوند برای نمونه به موردی اشاره کرد که یک کد ملی در طول یک ماه ۱۰۲ بار سوخت‌گیری کرده بود؛ رقمی که با احتساب ۲۵ لیتر برای هر بار سوخت‌گیری، نشان‌دهنده مصرفی بسیار بالاتر از نیاز معمول است.

وی تأکید کرد نمونه‌های مشابه، به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای مرزی، وجود دارد.

نگرانی مردم برطرف می‌شود؛ سهمیه و کارت جایگاه در نظر گرفته شده است

سپهوند با بیان اینکه برنامه دولت، تسری طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به سراسر کشور است، پیش‌بینی کرد: اجرای کامل آن بتواند روزانه بیش از ۱۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت بکاهد.

وی البته به نگرانی‌هایی اشاره کرد که درباره نحوه اجرای طرح و وضعیت افرادی که بیش از سهمیه تعیین‌شده مصرف دارند یا در مسیرهای جاده‌ای با اتمام بنزین مواجه می‌شوند، ایجاد شده است.

این نماینده مجلس گفت: در کمیسیون انرژی، مسئولان مرتبط از جمله معاون پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی دعوت شدند و درباره جزئیات طرح گزارش ارائه کردند.

به گفته سپهوند، برای رفع این نگرانی‌ها، سامانه‌ای طراحی شده است تا افرادی که به سهمیه بیشتری نیاز دارند، بتوانند از طریق اپلیکیشن درخواست خود را ثبت کنند و در صورت نیاز، مقداری بنزین با کارت آزاد جایگاه و با قیمت ۱۰ هزار تومان در اختیارشان قرار گیرد.

سپهوند تأکید کرد که برای رانندگان و افرادی که در جاده‌ها با اتمام سوخت مواجه می‌شوند نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و مردم نباید نگران اختلال در رفت‌وآمد روزمره خود باشند.

توسعه جایگاه‌های بنزین سوپر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه از گسترش عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها خبر داد و گفت: تاکنون برای بیش از ۸۰ جایگاه مجوز عرضه این نوع بنزین صادر شده است. این اقدام با هدف پاسخ‌گویی به نیاز خودروهایی انجام می‌شود که به‌ویژه به دلیل حساسیت موتور، به بنزین با اکتان بالاتر نیاز دارند.

سپهوند در پایان تأکید کرد که به اندازه کافی بنزین در کشور تولید می‌شود و مسئله اصلی، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق است.

وی گفت: دولت و مجلس اجازه نخواهند داد اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌گونه‌ای باشد که مردم در جاده‌ها بمانند یا در انجام امور روزمره خود با مشکل مواجه شوند.