وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنشی کنایه‌آمیز به اظهارات سفیر اسرائیل در آمریکا نوشت: نمی‌دانستیم او فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است.

به گزارش تابناک؛سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح جمعه ۲۹ آبان، در واکنش به اظهارات یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه خبری نیوزمکس نوشت: «نمی‌دانستیم سفیر اسرائیل در واشنگتن، فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است.»

به گزارش ایرنا، یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه خبری نیوزمکس گفته‌بود: «زمانی که ایران شکست بخورد، سربازان آمریکایی را به ایالات متحده و نزد خانواده‌هایشان بازمی‌گردانید.»

وی همچنین با دعوت از شهروندان آمریکایی به پذیرش فشار بیشتر گفت: «به کمی تاب‌آوری بیشتر نیاز داریم تا این مسیر را به پایان برسانیم.»





منبع: ایرنا