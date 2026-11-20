تحرکات محرمانه اسرائیل در واشنگتن، بنا بر ادعای یک منبع فلسطینی، با هدف فشار بر دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت دنبال شده است.

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه فلسطینی امروز جمعه فاش کرد که هیئت‌های اسرائیلی طی ماه‌های گذشته سفرهای محرمانه و اعلام‌نشده‌ای به واشنگتن انجام داده‌اند تا دولت آمریکا را به تشدید فشارها بر عراق، به‌ویژه نخست‌وزیر این کشور، برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت و خارج کردن آن‌ها از منطقه جرف‌النصر ترغیب کنند.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: «از ماه اوت گذشته تا اوایل ماه جاری میلادی، بیش از ۱۳ هیئت اسرائیلی به‌صورت محرمانه به واشنگتن سفر کردند که محور مذاکرات آن‌ها افزایش فشار آمریکا بر نخست‌وزیر عراق برای سوق دادن وی به سمت خلع سلاح گروه‌های مقاومت بود.»

وی افزود: «موضوع خارج کردن گروه‌های مقاومت از منطقه جرف‌النصر بخش قابل‌توجهی از مذاکرات و محور اصلی دستور کار این سفرهای محرمانه را به خود اختصاص داده بود و هدف آن، استفاده از نفوذ و فشارهای آمریکا بر دولت بغداد برای تحقق این خواسته بود.»

مسأله منطقه جرف النصر در استان بابل در هفته‌های اخیر جنجال تازه‌ای در عراق علیه گردان‌های حزب‌الله به راه انداخته و جریان‌های ضد مقاومت، این گروه را به قاچاق نفت از این منطقه متهم کرده‌اند؛ ادعایی که هیچ شواهدی برای آن ارائه نشده است.

هفته گذشته شبکه العربیه مدعی شد که به یک گزارش اطلاعاتی عراقی دست پیدا کرده که نشان از قاچاق نفت در منطقه جرف الصخر به دست کتائب حزب‌الله عراق دارد؛ گروهی که در ماههای گذشته به شدت در برابر خلع سلاح خود مقاومت کرده است.

در این میان «علی ترکی الجمالی» استاندار سابق بابل که به دلیل رد این گزارش مجبور به استعفا شده است، روز گذشته به شبکه الاتجاه گفت: «برخی افراد عمداً گزارش مربوط به جرف‌النصر را افشا کردند تا اتهاماتی را علیه گردان‌های حزب‌الله مطرح کنند؛ این در حالی است که دوربین‌های نظارتی پیشرفته شرکت هواوی در سراسر استان بابل نصب شده‌اند و هیچ‌گونه فعالیتی در زمینه قاچاق نفت از منطقه مذکور ثبت نکرده‌اند.»



