بازار طلا و سکه در آخرین به‌روزرسانی نرخ‌های اتحادیه طلا و جواهر تهران در شامگاه جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، با ثبت قیمت ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار و ۲۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای سکه تمام طرح جدید، به کار خود ادامه داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت هر اونس طلای جهانی به ۳ هزار و ۵۳۰ دلار رسیده است. در بازار داخلی نیز مظنه تهران ۱۰۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان ثبت شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۳۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

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آخرین قیمت انواع طلا در بازار تهران:

• اونس جهانی طلا: ۳ هزار و ۵۳۰ دلار

• مظنه تهران: ۱۰۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان

• هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۰۰ تومان

• هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۳۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان





جدول قیمت سکه در بازار تهران:

• سکه تمام طرح جدید: ۲۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

• سکه تمام طرح قدیم: ۲۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

• نیم‌سکه: ۱۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

• ربع‌سکه: ۶۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

• سکه یک‌گرمی: ۳۶ میلیون تومان



