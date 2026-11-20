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عکس: چهارمین دوره کنگره دانشجویی پیشگامان رهایی
دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر روز پنجشنبه، بهصورت سرزده در چهارمین دوره کنگره دانشجویی پیشگامان رهایی که با حضور حدود ۲ هزار دانشجو و در قالب ۱۴ کارگروه تخصصی در دانشگاه تهران حضور یافت.
دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر روز پنجشنبه، بهصورت سرزده در چهارمین دوره کنگره دانشجویی پیشگامان رهایی که با حضور حدود ۲ هزار دانشجو و در قالب ۱۴ کارگروه تخصصی در دانشگاه تهران حضور یافت.
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