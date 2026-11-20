بزرگ‌ترین رمزارز جهان، روز جمعه برای نخستین بار از ماه ژوئیه به زیر سطح ۶۰ هزار دلار سقوط کرد.

به گزارش تابناک؛ بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز جهان، روز جمعه برای نخستین بار از ماه ژوئیه به زیر سطح ۶۰ هزار دلار سقوط کرد.

نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری‌های بیش از حد بالا، بر معاملات مرتبط با هوش مصنوعی و دیگر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها، قیمت بیت‌کوین با افت ۳.۰۸ درصدی به ۵۹ هزار و ۶۱۰ دلار رسید.

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