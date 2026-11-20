به گزارش تابناک؛ نتانیاهو مدعی شد: «ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم. آنچه اکنون باید نشان داده شود، مسئولیت‌پذیری است و مسئولیت‌پذیری یعنی وحدت.

اما نکته حیرت‌آور این است که می‌شنوم قصد دارند از همین ابتدای هفته، دولتی محدود تشکیل دهند که متکی به آرای کسانی که خواستار نابودی دولت یهود هستند.

این مسئله غیرقابل تصور است. و من می‌گویم: این اقدام باید فوراً متوقف شود.

مسئولیت‌پذیری یعنی وحدت. این همان کاری است که اکنون باید انجام شود و هر ساعتی که درنگ می‌کنیم، ساعتی غیرضروری است.

سرنوشت اسرائیل در گرو این تصمیم است.»

منبع: انتخاب



