به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش از النشره، کنست رژیم صهیونیستی، متان کاهانا، نامزد حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت را با ۶۶ رأی از مجموع ۱۲۰ نماینده به ریاست این پارلمان انتخاب کرد. کاهانا در این رقابت، بر افیر کاتس، نامزد حزب لیکود و گزینه مورد حمایت نتانیاهو، پیروز شد و جایگزین امیر اوحانا شد.

نتانیاهو، در واکنش به انتخاب متان کاهانا، نامزد حزب رقیب، به ریاست کنست با حمایت احزاب عربی، این رای‌گیری را «ننگی ابدی» برای پارلمان این رژیم خواند و حامیان آن را «حامیان تروریسم» نامید.

کنار گذاشتن وحدت ملی

نتانیاهو در ادامه با اشاره به حمایت احزاب عربی از کاهانا، گادی آیزنکوت، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن را متهم کرد که «به جای وحدت ملی، حضور در کنار حامیان تروریسم را انتخاب کردند».

حزب لیکود نیز اعلام کرد که قصد دارد «امیر اوحانا» ، رئیس پیشین کنست را به عنوان وزیر امور راهبردی منصوب کند؛ اما «گالی بهاراو میارا» ، مشاور حقوقی دولت، به نتانیاهو هشدار داده که این انتصاب نیازمند تصویب کنست است، در حالی که ائتلاف او دیگر اکثریت کرسی‌ها را در اختیار ندارد.

منبع: فارس