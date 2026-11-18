یک منبع در حزب لیکود به روزنامه معاریو گفت: «موضع نتانیاهو این است که خودش باید نخست‌وزیر باشد، اما نمی‌توان احتمال نخست‌وزیر شدن او در مرحله دوم توافق چرخشی را رد کرد.»

به گزارش تابناک، روزنامه جروزالم پست نوشت: یک منبع در حزب لیکود به روزنامه معاریو گفت: «موضعاین است که خودش بایدباشد، اما نمی‌توان احتمال نخست‌وزیر شدن او در مرحله دوم توافق چرخشی را رد کرد.»

بنا بر این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ممکن است موافقت کند که در چارچوب توافق چرخشی با گادی آیزنکوت، ابتدا آیزنکوت نخست‌وزیر شود و او در مرحله دوم این سمت را بر عهده بگیرد. این توافق می‌تواند بخشی از دولت وحدت احتمالی میان حزب لیکود و حزب «یشار» باشد و به نتانیاهو اجازه دهد در انتخابات بعدی، به‌عنوان نخست‌وزیر مستقر وارد رقابت شود.

یک منبع در حزب لیکود روز چهارشنبه، در بحبوحه مذاکرات جاری میان دو حزب، این موضوع را به روزنامه معاریو اعلام کرد.

این منبع به معاریو گفت: «البته موضع نتانیاهو این است که خودش باید نخست‌وزیر باشد و درست هم این است که او نخست‌وزیر باشد. با این حال، می‌توان فرض کرد که اگر مذاکرات درباره تشکیل دولت وحدت آغاز شود و به نتیجه برسد، نمی‌توان احتمال موافقت نتانیاهو با قرار گرفتن در جایگاه دوم توافق چرخشی را رد کرد. این مسئله، از جمله، به این معنا خواهد بود که او هنگام ورود به انتخابات بعدی، نخست‌وزیر خواهد بود.»