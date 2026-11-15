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اظهارات صریح آیزنکوت علیه نتانیاهو

رئیس حزب یشار رژیم صهیونیستی باز هم به نخست‌وزیر این رژیم تاخت و گفت: رفتار نتانیاهو و حلقه اطرافیانش، تهدیدی ملموس و فوری علیه اسرائیل است.

کد خبر: 4202151تاریخ انتشار: 417 بازدید

آیزنکوت
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار شامگاه یکشنبه ساعاتی پس از مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی عنوان کرد: «رفتار نتانیاهو و حلقه اطرافیانش، تهدیدی ملموس، مستقیم و فوری برای دموکراسی اسرائیل است. تحت هیچ شرایطی نباید نتانیاهو حتی یک دقیقه دیگر زمام قدرت را در دست داشته باشد.»

بنا بر این گزارش، رئیس حزب یشار در ادامه تاکید کرد: «تحت هیچ شرایطی نباید اسرائیل با حضور بنیامین نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر، به دور دیگری از انتخابات کشانده شود.»

آیزنکوت افزود: «روشن است که تا زمانی که نتانیاهو در قدرت باشد، دیگر انتخابات منصفانه‌ای برگزار نخواهد شد. این مسئله، ملاحظه اصلی و محوری من در مذاکرات ائتلافی است که این روزها در حال انجام آن هستم.»

رئیس حزب یشار رژیم صهیونیستی که مامور به تشکیل کابینه شده است، پیشتر در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر دولت موقت گفته بود که تشکیل دولت وحدت ملی را به نتانیاهو پیشنهاد خواهد داد ولی رئیس دولت باید خود آیزنکوت باشد.

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برچسب ها

نتانیاهواسرائیلآیزنکوت

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