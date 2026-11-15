زلزله شرق تهران را لرزاند

به گزارش تابناک، دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای نسبتاً شدید در شمال شرق تهران احساس شد. با این حال تا این لحظه هیچ داده‌ای از این رویداد در سامانه سازمان لرزه‌نگاری کشور ثبت نشده و بزرگی، کانون و عمق آن اعلام نشده است.