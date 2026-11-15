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تابناک
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زلزله شرق تهران را لرزاند

دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای نسبتاً شدید در شمال شرق تهران احساس شد.

کد خبر: 4202020تاریخ انتشار: 4797 بازدید

به گزارش تابناک، دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای نسبتاً شدید در شمال شرق تهران احساس شد. با این حال تا این لحظه هیچ داده‌ای از این رویداد در سامانه سازمان لرزه‌نگاری کشور ثبت نشده و بزرگی، کانون و عمق آن اعلام نشده است.

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برچسب ها

زلزلهزمین لرزهشرق تهران

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