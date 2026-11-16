به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، یک پزشک متخصص زنان و زایمان، در ویدئویی کوتاه، نوزادی در آغوش دارد و می‌گوید که به تازگی پدیده سینگل‌مام رواج پیدا کرده است. نه آمار رسمی، نه پژوهش منتشرشده، نه هیچ سند علمی. فقط یک ادعا.

اما همان روز کلیپ وایرال شد، تیترهای درشت زده شد و ناگهان همه درباره «نسل زد» و «دختران بی‌شوهر بچه‌دار» حرف می‌زدند.

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دستگاه قضایی وارد شد. خانم پزشک نتوانست مستندات ادعایش را ارائه دهد. دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد. صفحه مجازی‌اش هم از دسترس خارج شد. پادکست اجتماعی امروز تابناک با اجرای مسیحا محمدی، به ابعاد بیشتری از این ماجرا پرداخته است. باهم بشنویم؛



