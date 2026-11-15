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گزارش تلویزیون اسرائیل از جلسه رئیس موساد با ترامپ درباره حمله به ایران

تعداد بازدید: ۱۰۳
کد خبر: 4202147 186 بازدید تاریخ انتشار:
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شبکه‌های ۱۲ و آی۲۴ نیوز اسرائیل در گزارش‌هایی، جزئیاتی از سفر رومن گوفمن، رئیس موساد، به واشنگتن و رایزنی‌های او با مقام‌های دولت دونالد ترامپ برای ارائه اطلاعاتی با هدف تشویق آمریکا جهت یک دور دیگر حمله به ایران منتشر کردند که حاوی روایت‌های ضد و نقیضی است. با این حال، وجه مشترک این گزارش‌ها تلاش رئیس موساد برای متقاعد کردن دولت ترامپ به مشارکت در حمله مجدد به ایران است. به نظر می‌رسد هدف از دور جدید حملات، بیش از آنکه براندازی نظام سیاسی ایران باشد، اجرای سیاست موسوم به «چمن‌زنی» است؛ راهبردی مبتنی بر حملات دوره‌ای برای تضعیف توانمندی‌های نظامی طرف مقابل که اسرائیل پیش‌تر بارها در لبنان به کار گرفته است. هر دو گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.


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