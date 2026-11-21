کپی پیوندچاپ63 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرنیشخند روبیو به ادعای عجیب ترامپ تعداد بازدید: ۳۳ تعداد بازدید: ۳۳ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203292 | 63 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۰۹:۳۰ | 21 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن ادعای ژن برتر ترامپ، روبیو را به خنده وا داشت. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203292/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:دونالد ترامپمارکو روبیوویدیونبض خبرژن برتر مطالب مرتبطویدیوی تحریک آمیز ترامپ همزمان با رسیدن ناو روزولتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵عکس العمل ترامپ به بنر کشتنش در ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ترامپ: اگر حاکمان ایران در قدرت بمانند شکست خوردهام!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ادعای دونالد ترامپ درباره شدت موج تازه حمله به ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵حرکت عجیب ایل ماسک پس از شکست جمهوری خواهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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