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خبرنگار خطاب به دونالد ترامپ گفت: «اگر وقتی دوره ریاست‌جمهوری‌تان تمام می‌شود، حاکمان فعلی بر ایران همچنان در قدرت باشند، آیا این برای شما یک شکست محسوب می‌شود؟» ترامپ پاسخ داد: «بله، این یک شکست خواهد بود. قطعاً» اظهارات ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.