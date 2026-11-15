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ترامپ: اگر حاکمان ایران در قدرت بمانند شکست خورده‌ام!

تعداد بازدید: ۸۳
کد خبر: 4202063 246 بازدید تاریخ انتشار:
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خبرنگار خطاب به دونالد ترامپ گفت: «اگر وقتی دوره ریاست‌جمهوری‌تان تمام می‌شود، حاکمان فعلی بر ایران همچنان در قدرت باشند، آیا این برای شما یک شکست محسوب می‌شود؟» ترامپ پاسخ داد: «بله، این یک شکست خواهد بود. قطعاً» اظهارات ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.


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