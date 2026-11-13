مذاکرات ایران و آمریکا در کنترل این تیم شش نفره

تصاویر منتسب به تست موشکی در ایران تصاویر منتسب به تست موشکی در ایران که روز پنجشنبه 21 آبان 1405 در آسمان ایران ثبت شده را در تا…

آیا عراق می‌تواند در جنگ ایران و آمریکا بی‌طرف بماند؟ فشار آمریکا به عراق برای بستن مرزها که به تعبیر آمریکایی‌ها واداشتن عراق به بی‌طرفی است، این ر…