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نبض خبر
مذاکرات ایران و آمریکا در کنترل این تیم شش نفره
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تعداد بازدید: ۵
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تغییری در تیم مذاکرهکننده ایران ایجاد نشده است موضوع مذاکرات در ایران از سوی یک تیم ۶ نفره پیگیری میشود که مسئولیت این تیم بر عهده من است. توضیحات قالیباف را میبینید و میشنوید.
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