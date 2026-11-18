بارش باران و برف در برخی مناطق کشور
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و برف در برخی مناطق کشور طی پنجشنبه خبر داد و گفت: از جمعه تا یکشنبه، افزایش نسبی دما و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیشبینی میشود.
به گزارش تابناک، صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشههای همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز در برخی نقاط واقع در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی افزود: پنجشنبه علاوه بر این مناطق، در کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استانهای مرکزی، همدان و کرمانشاه، شرق لرستان و ارتفاعات مازندران و گیلان، در بعضی ساعات رگبار، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود. بارشها در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود.
بارش باران در سواحل دریای خزر
ضیاییان اظهار کرد: از روز جمعه تا یکشنبه، در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما، بهویژه در نوار شمالی کشور، مورد انتظار است که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
به گفته وی اواخر روز یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش پراکنده رخ خواهد داد.
ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۸ آبانماه) صاف تا قسمتی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل ۱۱ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی جمعه(۲۹ آبانماه) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس و اهواز با دمای ۳۰ و ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۱- و ۳-درجه سانتیگراد سردترین مراکز استانکشور هستند.
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