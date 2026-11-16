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باد و باران در انتظار تهران / بارش برف در ارتفاعات

مدیرکل هواشناسی استان تهران از احتمال بارش پراکنده باران و برف در ارتفاعات، افزایش وزش باد و وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان طی روزهای آینده خبر داد.

کد خبر: 4202390تاریخ انتشار: 882 بازدید
هواشناسی تهران
به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران با تشریح آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز تا روز سه‌شنبه، با عبور موجی کم‌دامنه از فراز منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در بعضی مناطق نیز بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در ارتفاعات استان طی این مدت بارش باران و برف و در برخی ساعات رگبار برف دور از انتظار نیست، خورشیدی با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای پایانی هفته بیان کرد: از اواخر وقت چهارشنبه تا روز جمعه، افزایش سرعت وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد شدید به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان می‌تواند با احتمال وقوع گردوخاک همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به هشدارهای سطح زرد آلودگی هوا به شماره‌های ۲ مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵ و ۳ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ گفت: از امروز تا چهارشنبه‌شب، به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی وضعیت جوی روزانه از ساعت ۷ تا ۱۹ و پیش‌بینی شبانه از ساعت ۱۹ تا ۷ روز بعد اعتبار دارد.

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