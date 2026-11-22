سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که، با رسانه‌های معاند و صهیونیستی همکاری رسانه‌ای داشته است.

به گزارش تابناک؛ سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری یکی از عوامل رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی در این شهرستان خبر داد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده اطلاعات سپاه ناحیه بویراحمد، فرد دستگیرشده با تولید و ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند و صهیونیستی فعالیت داشته و در راستای اهداف رسانه‌ای دشمن اقدام می‌کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: این فرد پس از رصد و پایش دقیق اطلاعاتی توسط پاسداران سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر شد.

سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تأکید بر برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: هرکس امنیت و منافع ملت ایران را هدف قرار دهد، دیر یا زود در تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی گرفتار خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه نیز نسبت به ادامه شناسایی و برخورد با سایر عوامل و افراد مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن هشدار داده شده است.

منبع: مهر



