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کد خبر: 4203439
۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۰۸:۵۲
عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک
منتخب عکسهای روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهمترین رویدادها و لحظههای ثبتشده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعهای روزانه که با قابهای دقیق و تاثیرگذار، تازهترین تحولات و صحنههای دیدنی را برای مخاطبان بازتاب میدهد.
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بارندگیهای شدید در مرکز و شرق فلوریدا (با ثبت بیش از ۴۳ سانتیمتر بارش از پنجشنبه) ادامه دارد و هواشناسان نسبت به تداوم خطر و احتمال تخلیه دهها هزار نفر هشدار دادهاند. در جریان یک مسابقه لیگ قهرمانان زنان اروپا در بارسلونا، اسپانیا اعتصاب عمومی سراسری در ایتالیا علیه لایحه بودجه دولت در حال برگزاری است. حواصیل خاکستری در برکهای در فرانکفورت آم ماین کلاس نقاشی برای کودکان پیشدبستانی در مزرعه آفتابگردان در استان ژجیانگ چین. غروب خورشید در کانزاس، ایالات متحده آمریکا درخت کریسمس اصلی در میدان سنت پیتر در واتیکان نصب شد. یهودیان ارتدکس افراطی در بنی براک علیه خدمت سربازی اجباری اعتراض کردند. چیدمان «کبوترهای صلح» اثر هنرمند بریتانیایی پیتر واکر در کالج سلطنتی نیروی دریایی لندن به نمایش گذاشته شده است. برف در خاباروفسک کارگران پوشاک در بنگلادش برای افزایش دستمزدها تظاهرات کردند گوردون رمزی، سرآشپز و مجری تلویزیونی، ستارهای در پیادهروی مشاهیر هالیوود دریافت کرد. زیارت کلیسای بانوی ما از گوادالوپه در مکزیکوسیتی سپیده دم در نووسیبیرسک طوفان گرمسیری آکوان به ایالت بنگال غربی در جنوب هند نزدیک میشود. یک پلنگ ایرانی در باغ وحش Dvůr Králové nad Labem در جمهوری چک.
فروشگاههای فرانکفورت در آستانه اعتراضات جدید «نسل زد» پنجرههای خود را با سپر پوشاندهاند.
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