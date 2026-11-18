رفتن به محتوای اصلی
کد خبر: 4202664
۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۹:۲۸
عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک
منتخب عکسهای روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهمترین رویدادها و لحظههای ثبتشده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعهای روزانه که با قابهای دقیق و تاثیرگذار، تازهترین تحولات و صحنههای دیدنی را برای مخاطبان بازتاب میدهد.
دانلود همه تصاویر ⇩ ⊕ ⊙ ⊖
جزیره کریسمس، استرالیا، خرچنگهای قرمز در طول مهاجرت خود از جاده عبور میکنند. سوگواران در اریحا، کرانه باختری اشغالی اسرائیل، در مراسم تشییع جنازه وضا فاضا، زن ۷۲ ساله فلسطینی که توسط شهرکنشینان ستیزهجوی اسرائیلی شهید شد، سوگواری میکنند. بروکسل، بلژیک. یک افسر پلیس در جریان اعتراض دانشجویی به افزایش شهریهها، تغییرات در قوانین بودجه آموزشی و افزایش هزینههای زندگی در روز جهانی دانشجو، یک تظاهرکننده را بازداشت کرد. کشتی حامل گاز «گاز هاسکی» در دریای سیاه واژگون شد و در فاصله حدود ۵۰ مایل دریایی از ساحل غرق شد. کرچ، کریمه تصویری از یک ویدئوی منتشر شده توسط اوکراین که آسیب به پل کریمه (پل کرچ) که کریمه را به روسیه متصل میکند، در نزدیکی کرچ را نشان میدهد. تیم تراورس جورجیای جنوبی، از یک یخچال طبیعی در ردپای سر ارنست شکلتون عبور میکنند. مانیل، فیلیپین، یک معترض در محل تظاهرات، همزمان با برگزاری چهل و نهمین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن)، زیر یک بنر استراحت میکند. نماینده منتخب کنگره آمریکا در جریان قرعهکشی برای تعیین حق تقدمِ انتخاب دفتر کار جدید در ساختمان کنگره (کپیتول)، نخستین توکن را به خود اختصاص داد. قاضیپور، بنگلادش، معترضان پس از مسدود کردن جاده در پی درگیری بین پلیس و کارگران پوشاک که خواستار افزایش دستمزد هستند، یک اتوبوس مسافربری را متوقف کردند. معترضان ضد ترامپ در مانیل، فیلیپین در چهل و نهمین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) شرکت کردند. میامی بیچ، ایالات متحده آمریکا مردی قبل از انتشار بازی ویدیویی Grand Theft Auto VI (GTA VI) از مجسمهای شبیه به جیسون دووال، یکی از شخصیتهای بازی، عکس میگیرد. ترامپ، هنگام ورود به فرودگاه بینالمللی نینوی آکینو، سهشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، در مانیل، فیلیپین، پرچم ایالات متحده و فیلیپین را تکان میدهد. کارگری در حال تماشای تخریب پل جنوبی در کیف، اوکراین است که در حمله موشکی روسیه آسیب دیده است، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶. تصویری از برندون (چپ) و ملیسا گافی (راست) و عکسی از پسرشان گوین که در سن ۱۷ سالگی پس از گرفتار شدن در یک کلاهبرداری اخاذی جنسی جان خود را گرفت، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق (چپ)، در جلسه پارلمانی کنست، پارلمان اسرائیل، در اورشلیم، سهشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، به ماتان کاهانا، رئیس تازه منتخب کنست، تبریک میگوید. یکی از ساکنان حمایت خود را از نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، و اعزام سربازان السالوادور برای مبارزه با باندهای مسلح در پورتو پرنس، هائیتی، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، نشان میدهد. mini_download (۶) دختری در حال نوشتن روی تختهای در مدرسهای که توسط یک معلم زن اداره میشود و مخفیانه در یک خانه خصوصی در کابل، افغانستان، به دختران کلاس میدهد، دوشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۶. مردی پس از حمله هوایی در صنعا، یمن، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، روی آوار یک کارخانه کفش و نساجی در محله النهضه در منطقه الثوره راه میرود. بشرا النمنم، سمت چپ، در مراسم تشییع جنازه پسرش، الیاس، ۶ ساله، که توسط آتش ارتش اسرائیل شهید شد، در دیر البلح، مرکز نوار غزه، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، سوگواری میکند. شان دافی، وزیر حمل و نقل، سهشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، در ساختمان کنگره ایالات متحده در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکند. معترضان در پاریس، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، در جریان تظاهراتی که خواستار افزایش دستمزد بخش دولتی، هزینههای زندگی و بهبود شرایط مدارس بود، ماسک زدهاند. یک کارگر در حال تزئین درخت کریسمس با چراغها پیش از جشنهای سالانه در مادرید، اسپانیا، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶. آوارگان یمنی در حال حمل سیلندرهای گاز پخت و پز در مسیر خود به اردوگاه آوارگان الفردوس در راس عمران، در حومه عدن، یمن، سهشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶.
استقبال از پوتین در شنژن چین پیش از آغاز اجلاس اپک ۲۰۲۶
برای ارسال نظر و فرمها بدون جاوااسکریپت، این نسخه را باز کنید.
×
تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی
با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.
در مرورگر، دکمهٔ
اشتراکگذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد. گزینهٔ
افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید. اگر گزینهٔ
Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.
اگر این گزینه را نمیبینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.
متوجه شدم
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.